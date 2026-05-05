Santiago Giménez apunta a titularidad en el Milan vs Atalanta

La recta final de la Serie A podría marcar un momento importante para Santiago Giménez, quien estaría cerca de firmar su primera titularidad con el AC Milan tras la operación de tobillo. De acuerdo con reportes del diario italiano La Gazzetta dello Sport, el delantero mexicano apunta a iniciar en el once para el duelo de la jornada 36 frente al Atalanta.

La posible inclusión de Giménez en el once titular llega en un cierre de temporada en donde los rossoneri, continúan en la pelea por asegurar su clasificación a la próxima edición de la Champions League. El AC Milan marcha actualmente en la tercera posición con 67 puntos, en una cerrada disputa por los puestos europeos.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Cómo ha sido su regreso a las canchas después de lesión?

El delantero mexicano ha tenido un proceso de adaptación progresivo desde su llegada, sumando minutos principalmente desde el banquillo. Su reaparición se dio en la jornada 30 frente al Torino, donde ingresó de cambio, iniciando así una serie de participaciones intermitentes en el cierre de temporada.

Posteriormente, en la jornada 31 ante el Napoli, volvió a ver acción entrando desde la banca, mostrando movilidad en el frente de ataque. Sin embargo, en la jornada 32 contra el Udinese no tuvo minutos, quedándose como suplente durante todo el encuentro.

Santiago Giménez | MEXSPORT

La irregularidad en su participación continuó en las siguientes fechas. En la jornada 33 frente al Hellas Verona volvió a ingresar como revulsivo, mientras que en la jornada 34 ante la Juventus no fue utilizado. Para la jornada 35 contra el Sassuolo, nuevamente sumó minutos entrando de cambio.

Este contexto hace que la posible titularidad ante Atalanta cobre aún más relevancia, ya que representaría un voto de confianza del cuerpo técnico en un momento donde cada punto es determinante. El Milan necesita mantener su posición en la tabla y no puede permitirse tropiezos en la recta final del campeonato.

Santiago Giménez, jugador del AC Milan | AP

Momento de tomar confianza

Para Giménez, sería una oportunidad clave no solo para afianzarse en el equipo, sino también para tomar ritmo de cara a la Copa del Mundo 2026. Además de que su desempeño podría influir directamente en las decisiones de cara a la próxima temporada.