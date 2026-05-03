Santiago Giménez volvió a jugar con AC Milan, pero no evitó la derrota ante Sassuolo

Santiago Giménez volvió a sumar minutos con AC Milan tras quedarse en la banca la semana pasada frente a la Juventus. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar el descalabro de su equipo en la visita a Sassuolo, en la Jornada 35 de la Serie A.

El 'Bebote' ingresó al minuto 58 en lugar de Rafael Leao, cuando el conjunto de Massimiliano Allegri ya estaba abajo en el marcador 2-0 y con un hombre menos. Pese a que constantemente pidió el balón, Santi no tuvo una sola oportunidad de frente al arco y ya son seis juegos desde que volvió de su lesión en los cuales no marca.

En cuanto al Milan, con la derrota perdió la oportunidad de regresar al subliderato de la clasificación y ahora está a tres puntos de Napoli, con dos juegos sin ganar. Mientras que Sassuolo sumó su tercera victoria al hilo en casa en esta última parte de la temporada.

Expulsión de Tomori condicionó el juego

Desde muy temprano en el partido, el camino se puso cuesta arriba para el Milan, que a los cuatro minutos ya estaba abajo en el marcador. Domenico Berardi puso el 1-0 en un contragolpe tras por una pérdida de balón en medio campo de los rojinegros, que reclamaron falta en la recuperación del rival, a pesar de lo cual el tanto subió al marcador.

Santi Giménez en los entrenamientos con AC Milan | X: @MilanPosts

Inmediatamente después del gol, Fikayo Tomori quedó condicionado por una amarilla al minuto 9. El lateral no supo jugar bajo esa presión y al 24' recibió la segunda amonestación, por lo que dejó a su equipo en inferioridad numérica y sin la posibilidad de remontar el encuentro.

Partido de AC Milan y Sassuolo en la Serie A | AP

Previo a la expulsión de Tomori, Rafael Leao tuvo la jugada más clara del partido, cuando luego de un mal rechace de Sassuolo, el esférico le llegó a los pies de frente a portería. No obstante, el portugués mandó su disparo por un lado del arco y ya con la inferioridad numérica, no volvió a quedar con tanta claridad frente al arco.

Armand Laurienté puso el 2-0 definitivo con un disparo potente pegado a primer poste de Maignan, que no pudo reaccionar ante la velocidad del tiro. Kristian Thorstvedt fue quien le dejó tras una serie de paredes el balón al francés, que se reencontró con el gol después de seis juegos en blanco.

¿Cuándo juegan de nuevo AC Milan y Sassuolo?

Ya fuera de la pelea por el título, los Rossoneri ahora deben cuidarse de no salir de zona de Champions League. Por ahora su ventaja sobre Como 1907 es de cinco puntos, con nueve todavía en disputa. Además, quedaron con solo tres por encima de Juventus, que todavía no juega en esta fecha.

Santi con AC Milan | AP

Por lo que, si no quieren caer más posiciones y quedar fuera del Top, los de Allegri tienen que ganar sus próximos compromisos. De momento, el primero reto será Atalanta, en su regreso a San Siro el próximo domingo 10 de mayo a las 12:45 horas (tiempo del centro de México).