Aficionado paga avión para pedir liberación del 'Chucky' Lozano en San Diego

La ausencia de Hirving Lozano en las convocatorias del San Diego ha provocado una singular protesta por parte de la afición, que pide su reintegración al equipo tras una racha de ocho partidos sin conocer la victoria. Y para hacerse sentir, mandaron un mensaje de manera peculiar a la directiva.

Durante el encuentro contra LAFC, una avioneta sorprendió a los más de 25 mil espectadores al sobrevolar el estadio con una manta que llevaba un mensaje contundente: “Free Chucky=More wins” (Liberen a Chucky=más victorias). La imagen se viralizó rápidamente, intensificando el debate sobre la situación del delantero mexicano.

Hirving Lozano con San Diego FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

El movimiento, conocido como “Free Chucky”, ha ganado impulso entre los seguidores del club, quienes consideran que el talento del jugador es crucial para revertir la mala racha del equipo, que no ha logrado ganar en sus últimos ocho compromisos entre la MLS y la Concacaf Champions Cup.

¿Cuál es la situación de Chucky Lozano?

A pesar de estar en plena forma física, Lozano no ha sido tomado en cuenta por el entrenador Mikey Varas desde el inicio de la temporada. El atacante ha estado entrenando al margen del grupo y no ha sido incluido en ninguna convocatoria oficial.

Así fue el mensaje que se ve en la avioneta que sobrevoló el Snapdragon Stadium | CAPTURA DE PANTALLA

El origen de esta situación se remonta a un acto de indisciplina ocurrido la temporada anterior, que resultó en que lo separaran del resto del plantel. Aunque el jugador se disculpó públicamente y sus disculpas fueron aceptadas, la directiva y el cuerpo técnico decidieron no contar con él para sus planes deportivos.

El descontento de la afición se agudiza por el mal momento que atraviesa el equipo, que fue eliminado en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup por el Toluca y ha caído en la clasificación de la liga. Para muchos, prescindir de un jugador de la calidad ofensiva de Lozano es una decisión incomprensible.

¿Cuándo fue el último partido de Chucky Lozano con San Diego?

La última vez que el ‘Chucky’ vistió la camiseta del club fue el 29 de noviembre de 2025, en el compromiso contra Vancouver Whitecaps en los Playoffs de la MLS. El mexicano marcó el único gol en la derrota 1-3, a pesar de lo cual no ha vuelto a jugar con el equipo de California.

Aunque según Transfermarkt su contrato finaliza en diciembre de 2028, por ahora no está claro si la directiva abrirá la puerta a su salida en el mercado de verano o si lo mantendrán "en la congeladora". Lo último que se supo del jugador fue que a principios del mes pasado utilizó las instalaciones del club para entregar, pero su regreso a las canchas es incierto todavía.

Hirving Lozano con San Diego FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT