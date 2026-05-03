Shakira en Copacabana: así fue su concierto frente a 2 millones de personas

Shakira volvió a romper récords y lo hizo a lo grande. La cantante colombiana ofreció el pasado 2 de mayo de 2026 un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reunió a cerca de 2 millones de personas, de acuerdo con cifras oficiales de la alcaldía local. Con este espectáculo, la artista se posicionó como la primera latina en protagonizar uno de los eventos más multitudinarios en ese icónico escenario.

Durante más de dos horas, la intérprete desplegó un repertorio cargado de éxitos que han marcado a distintas generaciones en las últimas tres décadas. La noche arrancó con “La fuerte”, para después desatar la euforia con un mix de “Estoy Aquí”, uno de los temas que la catapultó a la fama

La colombiana brilló con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” ante una multitud sin precedentes./ AP

El público brasileño respondió con entusiasmo desde el primer momento, especialmente cuando Shakira saludó en portugués con un enérgico "Olá Brasil". La artista no solo conectó con sus fans a través de la música, sino también recordando el cariño que siente por el país desde que lo visitó por primera vez a los 18 años.

Con un saludo en portugués, “Olá Brasil”, Shakira conquistó desde el primer momento al público en Río de Janeiro./ AP

Un espectáculo histórico en Copacabana

El concierto formó parte de la iniciativa “Todo Mundo no Rio” y también de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, inspirada en su álbum de 2024. La producción incluyó coreografías, cambios de vestuario y una puesta en escena alineada con su más reciente tour, consolidando una experiencia visual y musical de gran escala.

Shakira aprovechó el escenario para enviar un mensaje poderoso al dedicar el show a las mujeres, resaltando su fortaleza y resiliencia. En uno de los momentos más emotivos de la noche, recordó que, aunque individualmente pueden sentirse vulnerables, juntas “somos invencibles”.

La velada también contó con invitados especiales. Anitta apareció a mitad del concierto para interpretar “Choka Choka”, tema que ambas lanzaron recientemente. Más tarde se sumaron Caetano Veloso y María Bethânia, referentes de la Música Popular Brasileña (MPB), así como Ivete Sangalo, con quien interpretó “Um país tropical”, canción que ya habían cantado juntas en Rock in Rio 2011.

La playa de Copacabana se convirtió en un mar de fans para recibir a Shakira en un show histórico./ AP

¿Superó a Madonna y Lady Gaga en asistencia?

El impacto del concierto fue tal que superó el registro de Madonna, quien en 2024 reunió a 1.5 millones de asistentes en la misma playa. Sin embargo, Shakira quedó ligeramente por debajo del récord de Lady Gaga, que en 2025 convocó a 2.1 millones de personas en Copacabana.

Aun así, el espectáculo de la colombiana se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de la década. La jornada incluyó además sets de DJs internacionales y un ambiente festivo que se extendió más allá del concierto principal, consolidando a Río de Janeiro como epicentro de los shows masivos a nivel global.

Con este logro, Shakira no solo reafirma su vigencia en la industria, sino que también marca un antes y un después en la historia de los conciertos gratuitos, demostrando que su conexión con el público sigue siendo tan poderosa como en sus inicios.