Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Messi causa alboroto en el GP de Miami: provoca caída, se vuelve de Mercedes y arropa a Colapinto

Messi en el paddock del Gran Premio de Miami | AP
Messi en el paddock del Gran Premio de Miami | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:55 - 03 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador argentino fue el protagonista en la previa a la carrera de Fórmula 1 en Florida

Lewis Hamilton y Max Verstappen son de los máximos ganadores de la Fórmula 1, pero este domingo quedaron opacados ante la figura de Lionel Messi. Vaya a donde vaya, el argentino tiene un impacto inmediato y el Gran Premio de Miami no fue la excepción.

En medio de las dudas y la especulación por el clima cambiante en Miami Gardens, el jugador de Inter Miami llegó como invitado al paddock y causó un gran alboroto: una fan sufrió una caída; le 'quitó' el auto al poleman Andrea Kimi Antonelli y, por supuesto, se encontró con Franco Colapinto.

Messi en el paddock del Gran Premio de Miami | AP
Messi en el paddock del Gran Premio de Miami | AP

Una fan sufrió caída por ver a Messi

Desde su llegada al paddock, el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección de Argentina causó gran alboroto. El jugador arribó a lado de su esposa Antonela y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes utilizaron unas playeras de la escudería Mercedes.

De hecho, una de las primeras paradas que hizo la 'Pulga' fue en el garage de las Flechas Plateadas, donde se reunió con los pilotos George Russell y Kimi Antonelli, ganadores de las tres carreras celebradas hasta el momento en la Temporada 2026.

Messi en el paddock del Gran Premio de Miami | AP
Messi en el paddock del Gran Premio de Miami | AP

Sin embargo, previo a reunirse con los pilotos, se presentó un percance por la euforia que provoca Messi. Mientras el jugador caminaba por el paddock, una aficionada trató de tomarle foto y no se dio cuenta de una plataforma en el piso, con la cual tropezó. El futbolista volteó a verla, pero como la aficionada se paró por su cuenta, Leo siguió su camino.

Ya en el espacio de Mercedes, no perdió el tiempo y tuvo oportunidad de subirse al auto de Antonelli, ganador de la pole position este fin de semana en Florida y actual líder del Campeonato de Pilotos. Tras ello, Messi se tomó foto con Russell y con el italiano, quien utilizó una playera del Inter Miami.

Messi en el auto de Antonelli en el GP de Miami | CAPTURA DE PANTALLA
Messi en el auto de Antonelli en el GP de Miami | CAPTURA DE PANTALLA

El momento esperado: Messi con Colapinto

Aunque fue invitado de Mercedes, Messi se dio la oportunidad de visitar también el garage de Alpine, donde se encontró con Franco Colapinto. El piloto de 22 años es el primer argentino en la F1 en más de 20 años, desde Gastón Mazzacane en la Temporada 2001, por lo que ya es un ídolo en su país.

Por ello, el encuentro del capitán de la Albiceleste con el piloto fue un momento que emocionó a toda la comunidad sudamericana. "Disfrutando con la familia, con los chicos, viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludar a Franco”, expresó Messi a ESPN.

Messi con Colapinto en el Gran Premio de Miami 2026 | X: @AlpineF1Team
Messi con Colapinto en el Gran Premio de Miami 2026 | X: @AlpineF1Team
Lo Último
13:45 VIDEO: Marina asegura 2.1 toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca
13:44 ¿Llega al Mundial? César 'Chino' Huerta vuelve a las canchas tras más de 6 meses fuera
13:36 ¡Noche histórica! Andrade se convierte en nuevo Campeón Global de New Japan Pro-Wrestling
13:30 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
13:10 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
13:06 CURP biométrica 2026: ¿hay fecha límite para tramitarla en México? Esto se sabe
12:57 ¿Estampas del Mundial 2026 fueron creadas con Inteligencia Artificial?
12:26 ¡Más líder que nunca! Kimi Antonelli gana el GP de Miami; Checo terminó 16to
12:10 ¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio en México? Esto dice la ley en 2026
12:01 Christian Nodal registra “El Forajido” y desata batalla legal con su padre por el control de su nombre