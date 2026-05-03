Messi causa alboroto en el GP de Miami: provoca caída, se vuelve de Mercedes y arropa a Colapinto

Lewis Hamilton y Max Verstappen son de los máximos ganadores de la Fórmula 1, pero este domingo quedaron opacados ante la figura de Lionel Messi. Vaya a donde vaya, el argentino tiene un impacto inmediato y el Gran Premio de Miami no fue la excepción.

En medio de las dudas y la especulación por el clima cambiante en Miami Gardens, el jugador de Inter Miami llegó como invitado al paddock y causó un gran alboroto: una fan sufrió una caída; le 'quitó' el auto al poleman Andrea Kimi Antonelli y, por supuesto, se encontró con Franco Colapinto.

Messi en el paddock del Gran Premio de Miami | AP

Una fan sufrió caída por ver a Messi

Desde su llegada al paddock, el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección de Argentina causó gran alboroto. El jugador arribó a lado de su esposa Antonela y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes utilizaron unas playeras de la escudería Mercedes.

De hecho, una de las primeras paradas que hizo la 'Pulga' fue en el garage de las Flechas Plateadas, donde se reunió con los pilotos George Russell y Kimi Antonelli, ganadores de las tres carreras celebradas hasta el momento en la Temporada 2026.

Messi en el paddock del Gran Premio de Miami | AP

Sin embargo, previo a reunirse con los pilotos, se presentó un percance por la euforia que provoca Messi. Mientras el jugador caminaba por el paddock, una aficionada trató de tomarle foto y no se dio cuenta de una plataforma en el piso, con la cual tropezó. El futbolista volteó a verla, pero como la aficionada se paró por su cuenta, Leo siguió su camino.

Lionel Messi llegando a alentar a Colapinto.



Modo F1. 😎🏎️ pic.twitter.com/fBfPSA5zII — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 3, 2026

Ya en el espacio de Mercedes, no perdió el tiempo y tuvo oportunidad de subirse al auto de Antonelli, ganador de la pole position este fin de semana en Florida y actual líder del Campeonato de Pilotos. Tras ello, Messi se tomó foto con Russell y con el italiano, quien utilizó una playera del Inter Miami.

Messi en el auto de Antonelli en el GP de Miami | CAPTURA DE PANTALLA

El momento esperado: Messi con Colapinto

Aunque fue invitado de Mercedes, Messi se dio la oportunidad de visitar también el garage de Alpine, donde se encontró con Franco Colapinto. El piloto de 22 años es el primer argentino en la F1 en más de 20 años, desde Gastón Mazzacane en la Temporada 2001, por lo que ya es un ídolo en su país.

Por ello, el encuentro del capitán de la Albiceleste con el piloto fue un momento que emocionó a toda la comunidad sudamericana. "Disfrutando con la familia, con los chicos, viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludar a Franco”, expresó Messi a ESPN.