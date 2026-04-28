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¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio en México? Esto dice la ley en 2026

Aunque es una fecha importante, no es un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:10 - 28 abril 2026
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La conmemoración incluye desfiles y actos cívicos, principalmente en el estado de Puebla

Cada año surge la misma duda entre trabajadores y estudiantes: ¿el 5 de mayo se descansa o se trabaja en México? Aunque es una de las fechas más representativas del calendario cívico, la realidad es distinta a lo que muchos creen.

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla de 1862, cuando el ejército mexicano, liderado por Ignacio Zaragoza, derrotó a las fuerzas francesas, consideradas una de las más poderosas de la época. Este hecho histórico es símbolo de resistencia y orgullo nacional.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, esta fecha no está incluida en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que establece los días de descanso obligatorio en el país. Esto significa que, en términos generales, es un día laboral normal.

La conmemoración incluye desfiles y actos cívicos, principalmente en el estado de Puebla./ Pixabay

¿El 5 de mayo es descanso obligatorio en México?

La respuesta es clara: no es un día feriado oficial. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores debe presentarse a laborar con normalidad, sin derecho a pago extra, a menos que exista un acuerdo interno con la empresa.

Esto lo diferencia de fechas como el 1 de mayo (Día del Trabajo) o el 16 de septiembre, que sí son considerados descansos obligatorios por ley.

No obstante, hay excepciones en el ámbito educativo. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 5 de mayo suele ser día sin clases en educación básica, lo que genera confusión entre la población.

El 5 de mayo conmemora la histórica Batalla de Puebla de 1862, encabezada por Ignacio Zaragoza./ Pixabay

¿Qué se celebra el 5 de mayo en México?

Más allá de si se trabaja o no, el 5 de mayo tiene un significado histórico profundo. La Batalla de Puebla representó una victoria inesperada del ejército mexicano frente a tropas francesas mejor equipadas, lo que fortaleció la identidad nacional.

Aunque en México se conmemora principalmente con actos cívicos y desfiles —especialmente en Puebla—, en otros países como Estados Unidos esta fecha ha adquirido un carácter más festivo y cultural.

A pesar de su importancia, especialistas coinciden en que se trata de una fecha conmemorativa y no laboral, por lo que su impacto se refleja más en la memoria histórica que en el calendario oficial de descanso.

En escuelas de educación básica, la SEP suele suspender clases el 5 de mayo./ Pixabay
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