Christian Nodal registra “El Forajido” y desata batalla legal con su padre por el control de su nombre

Mientras su vida personal acapara reflectores, Christian Nodal enfrenta un momento clave en su carrera: una ruptura profesional con su padre y mánager, Jaime González. El conflicto ya no es un rumor, sino una disputa legal que impacta directamente en su identidad artística y en el control de su nombre.

El intérprete de regional mexicano inició un movimiento estratégico al presentar el registro de “El Forajido” como nueva marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el pasado 22 de abril de 2026. Este paso ocurre luego de que el propio cantante admitiera públicamente que no posee los derechos sobre el nombre “Nodal”.

La declaración marcó un punto de quiebre en su carrera. “No soy dueño ni de mi nombre”, expresó recientemente, dejando entrever tensiones con la estructura que durante años manejó su imagen, música y presentaciones.

La marca “Christian Nodal” está registrada a nombre de su padre, Jaime González./ IG

El origen del pleito por el nombre de Nodal

De acuerdo con registros del IMPI, la marca “Christian Nodal” fue solicitada el 31 de octubre de 2025, publicada el 7 de noviembre de 2025 y finalmente concedida el 7 de abril de 2026, con vigencia hasta 2036. El titular del registro es Jesús Jaime González Terrazas, padre del cantante.

Este registro incluye derechos sobre productos y servicios relacionados con la música, como grabaciones, contenidos digitales y presentaciones en vivo. Además, versiones apuntan a que posteriormente estos derechos fueron transferidos a Cristy Nodal, madre del artista, en medio de la polémica por el video de “Un vals”.

El conflicto se intensificó precisamente tras ese lanzamiento, donde la presencia de una modelo con rasgos similares a su expareja generó controversia. Nodal se deslindó del concepto del video, dejando claro que no tiene control total sobre su imagen artística.

El trámite de “El Forajido” fue presentado el 22 de abril de 2026 ante el IMPI./ Tv Notas

¿Cambio de nombre o estrategia para independizarse?

El registro de “El Forajido” no es casual. El trámite, publicado el 29 de abril de 2026, corresponde a la clase 41, que abarca servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales, lo que sugiere que el cantante busca construir una estructura propia para manejar su carrera sin intermediarios familiares.

El documento señala como titular a Christian Jesús González Nodal, confirmando que es una iniciativa directa del artista. Este movimiento coincide con cambios en sus redes sociales, donde eliminó sus publicaciones, modificó su imagen de perfil y añadió el nombre “Forajido” a su biografía.

La tensión también se ha reflejado sobre el escenario. Durante un concierto en Querétaro, Nodal lanzó mensajes que fueron interpretados como indirectas hacia su entorno cercano: “La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, dijo ante sus seguidores.

En ese mismo evento reafirmó su postura emocional y profesional: “Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y voz siempre van a ser de ustedes”.

En medio de este panorama, el cantante también ha mostrado distancia con sus padres en lo personal. En febrero de 2026 dejó de seguirlos en redes sociales y en enero, durante su cumpleaños número 27, celebró sin su presencia, acompañado por Ángela Aguilar.