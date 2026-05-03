Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CURP biométrica 2026: ¿hay fecha límite para tramitarla en México? Esto se sabe

La CURP biométrica se implementa en México desde febrero de 2026 de forma gradual./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:06 - 03 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Entre los elementos que incluye la CURP biométrica destacan la fotografía facial digital, el escaneo del iris, las 10 huellas dactilares

La implementación de la CURP biométrica en México ha generado dudas entre la población, especialmente sobre si existe un plazo obligatorio para actualizar este documento. La respuesta oficial es clara: no hay una fecha límite establecida para realizar el trámite durante 2026.

Aunque el sistema comenzó su aplicación a nivel gubernamental desde febrero de 2026, para los ciudadanos se mantiene en una etapa de transición. Esto significa que el registro de datos biométricos es, por ahora, voluntario, gratuito y progresivo en todo el país.

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha reiterado que ninguna institución puede condicionar servicios por no contar con este nuevo documento. Es decir, ningún programa social, dependencia o servidor público puede negarte un trámite por no tener registrada tu información biométrica.

El trámite de la nueva CURP biométrica es gratuito y voluntario durante 2026./ RS

¿Hay fecha límite para tramitar la CURP biométrica en 2026?

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CURP tradicional sigue siendo válida y no tiene fecha de caducidad. Esto implica que, si aún no realizas el trámite, no recibirás multas ni perderás derechos.

La confusión aumentó en marzo de 2026, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que comenzaría a solicitar la CURP biométrica y la e.firma para ciertos trámites presenciales, como registros patronales. Sin embargo, esto no elimina el periodo de transición.

El propio decreto establece que, mientras no se implemente completamente el nuevo sistema, las instituciones deberán seguir aceptando identificaciones oficiales vigentes con fotografía, como la credencial del INE o el pasaporte.

El documento incorpora huellas dactilares, iris, fotografía y firma digital./ RS

¿Qué cambia con la nueva CURP biométrica?

El objetivo del Gobierno de México es construir una Plataforma Única de Identidad que fortalezca la seguridad de los ciudadanos. Este nuevo documento incorpora datos únicos que permiten prevenir fraudes y facilitar la localización de personas.

Entre los elementos que incluye la CURP biométrica destacan la fotografía facial digital, el escaneo del iris, las 10 huellas dactilares y la firma autógrafa digitalizada, vinculados a la clave alfanumérica de 18 caracteres.

Para realizar el trámite, es necesario acudir de manera presencial a módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) o al Registro Civil. Los requisitos incluyen acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente, CURP tradicional, comprobante de domicilio y un correo electrónico activo.

En el caso de menores de edad, el trámite aplica a partir de los 5 años, y deben presentarse acompañados de su padre, madre o tutor legal con la documentación correspondiente.

El IMSS comenzó a solicitar la CURP biométrica en algunos trámites presenciales./ IA

Aunque algunas dependencias ya comienzan a solicitar este documento en ciertos procesos, las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación, sin que esto implique una obligación inmediata.

Lo Último
13:45 VIDEO: Marina asegura 2.1 toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca
13:44 ¿Llega al Mundial? César 'Chino' Huerta vuelve a las canchas tras más de 6 meses fuera
13:36 ¡Noche histórica! Andrade se convierte en nuevo Campeón Global de New Japan Pro-Wrestling
13:30 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
13:10 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
13:06 CURP biométrica 2026: ¿hay fecha límite para tramitarla en México? Esto se sabe
12:57 ¿Estampas del Mundial 2026 fueron creadas con Inteligencia Artificial?
12:26 ¡Más líder que nunca! Kimi Antonelli gana el GP de Miami; Checo terminó 16to
12:10 ¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio en México? Esto dice la ley en 2026
12:01 Christian Nodal registra “El Forajido” y desata batalla legal con su padre por el control de su nombre