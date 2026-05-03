CURP biométrica 2026: ¿hay fecha límite para tramitarla en México? Esto se sabe

La implementación de la CURP biométrica en México ha generado dudas entre la población, especialmente sobre si existe un plazo obligatorio para actualizar este documento. La respuesta oficial es clara: no hay una fecha límite establecida para realizar el trámite durante 2026.

Aunque el sistema comenzó su aplicación a nivel gubernamental desde febrero de 2026, para los ciudadanos se mantiene en una etapa de transición. Esto significa que el registro de datos biométricos es, por ahora, voluntario, gratuito y progresivo en todo el país.

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha reiterado que ninguna institución puede condicionar servicios por no contar con este nuevo documento. Es decir, ningún programa social, dependencia o servidor público puede negarte un trámite por no tener registrada tu información biométrica.

El trámite de la nueva CURP biométrica es gratuito y voluntario durante 2026./ RS

¿Hay fecha límite para tramitar la CURP biométrica en 2026?

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CURP tradicional sigue siendo válida y no tiene fecha de caducidad. Esto implica que, si aún no realizas el trámite, no recibirás multas ni perderás derechos.

La confusión aumentó en marzo de 2026, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que comenzaría a solicitar la CURP biométrica y la e.firma para ciertos trámites presenciales, como registros patronales. Sin embargo, esto no elimina el periodo de transición.

El propio decreto establece que, mientras no se implemente completamente el nuevo sistema, las instituciones deberán seguir aceptando identificaciones oficiales vigentes con fotografía, como la credencial del INE o el pasaporte.

El documento incorpora huellas dactilares, iris, fotografía y firma digital./ RS

¿Qué cambia con la nueva CURP biométrica?

El objetivo del Gobierno de México es construir una Plataforma Única de Identidad que fortalezca la seguridad de los ciudadanos. Este nuevo documento incorpora datos únicos que permiten prevenir fraudes y facilitar la localización de personas.

Entre los elementos que incluye la CURP biométrica destacan la fotografía facial digital, el escaneo del iris, las 10 huellas dactilares y la firma autógrafa digitalizada, vinculados a la clave alfanumérica de 18 caracteres.

Para realizar el trámite, es necesario acudir de manera presencial a módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) o al Registro Civil. Los requisitos incluyen acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente, CURP tradicional, comprobante de domicilio y un correo electrónico activo.

En el caso de menores de edad, el trámite aplica a partir de los 5 años, y deben presentarse acompañados de su padre, madre o tutor legal con la documentación correspondiente.

El IMSS comenzó a solicitar la CURP biométrica en algunos trámites presenciales./ IA