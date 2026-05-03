“Me pelas…”: Jesús Orozco Chiquete cae en provocación con aficionado del Atlas

Momento tenso se vivió en las gradas con Jesús Orozco Chiquete y un aficionado durante el juego de Ida de los Cuartos de Final, en el Jalisco, entre el Atlas y Cruz Azul; el jugador de La Máquina quedó evidenciado sobre su actitud.

A través de un video difundido en redes sociales se puede apreciar una serie de palabras ofensivas por parte del zaguero celeste dirigidas a un aficionado del Atlas, mientras se encontraba en el palco, incluso tuvo que intervenir un elemento policiaco.

Durante el momento se puede identificar al jugador que dice: "me pelas…. en esta y en otra vida", con serie de más palabras pero que son omitidas por respeto al público. Se tiene la posibilidad de que el momento ocurrió tras el empate de Aldo Rocha.

Jesús Orozco Chiquete en momento polémico con aficionado l CAPTURA

Por su parte, el aficionado se escucha diciendo: "En las que sean, tranquilícense, es futbol, pinche par de mensos, es futbol, cállese el hocico", este respondiendo también a las palabras de Emmanuel Ochoa quien fue parte de los hechos.

¡CHIQUETE PUERDE LA CABEZA! 🤯



En el partido entre Atlas y Cruz Azul, el jugador de la máquina se encaró con un aficionado de Atlas en los palcos.



📹: @greeneddie77 pic.twitter.com/gKVrkzxNi1 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 3, 2026

¿Chiquete fue agredido primero?

Orzoco Chiquete habría sido agrededido, tras exponer su reacción al video: “Que suba la parte donde me tira un vaso primero, tiran la piedra y esconde la mano”. Cabe mencionar que, el palco es el habitual que da Atlas a la directiva visitante, el del palco de a lado, el 74 del tercer nivel del Jalisco, le aventó cerveza al jugador antes. En la anterior visita de Cruz Azul al Jalisco, el mismo palco le aventó cerveza a Iván Alonso.

Reacción de Orozco Chiquete en instagram l CAPTURA

Jesús Chiquete Orozco en el Estadio Olímpico Universitario I IMAGO7

¿Cómo terminó el partido?

En un partido intenso y lleno de emociones en la cancha del Estadio Jalisco, Cruz Azul se impuso 3-2 al Atlas en la Ida de los Cuartos de Final, llevándose una valiosa ventaja a casa gracias a la destacada actuación de Christian Ebere, autor de un doblete que lo convirtió en la figura de la noche.

Jugadores de Cruz Azul en celebración contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

Cuando parecía que el empate prevalecería, tras el empate desde los once pasos de Aldo Rocha, Cruz Azul encontró una nueva oportunidad desde el manchón penal tras la intervención del VAR para un resultado que lo tenían a favor.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT