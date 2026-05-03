¡Emotiva celebración! Ebere dedicó a su madre sus goles en el partido de Cruz Azul ante Atlas

La Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX inició con una carga emocional alta para Cruz Azul. En el duelo de ida de los Cuartos de Final celebrado en el Estadio Jalisco, el conjunto celeste se impuso 2-3 ante el Atlas, con Christian Ebere como gran protagonista por su doblete.

Esta actuación cobró más relevancia por la situación del jugador, cuya madre falleció hace unas semanas. El pasado 12 de abril, el club notificó a través de sus plataformas oficiales el fallecimiento de Eucharia Ego Ebere y aunque el jugador participó en los últimos tres encuentros de la Fase Regular tras la noticia, apenas en Fase Eliminatoria logró reencontrarse con el gol.

Jugadores de Cruz Azul en celebración contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

Un festejo con dedicatoria al cielo

El primer impacto de Ebere ocurrió al minuto 55, cuando aprovechó una asistencia de Omar Campos para firmar el segundo gol de la Máquina. Durante el festejo, el nigeriano realizó gestos cargados de simbolismo: se besó la muñeca y elevó los brazos hacia el cielo mientras recibía el respaldo de sus compañeros en la cancha.

Al finalizar el encuentro, el jugador compartió su sentir ante las cámaras de TUDN. “Yo dediqué esos goles para mi madre que falleció, ya una semana ahora y dediqué esos goles para ella”. La actuación del ofensivo fue integral, ya que además de sus anotaciones, intervino en la jugada del primer gol del partido, concretado por Carlos Rotondi, méritos que le valieron ser nombrado el jugador del partido.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Ebere sobre Camilo Vargas?

El segundo tanto del africano llegó al minuto 87, definiendo correctamente un penal ante el guardameta Camilo Vargas. Tras la anotación, el jugador se acercó a la tribuna para compartir el momento con la afición celeste.

Sobre la responsabilidad de cobrar desde los once pasos en un escenario de alta presión, Ebere fue contundente. "Soy una persona bien tranqui en los penales, yo no tengo miedo para patear penalti y bien tranquilo".

Finalmente, el delantero enfatizó la unidad del grupo de cara al cierre de la serie. "Somos un equipo y si cualquiera tiene que tocarme a mí yo voy a dar mi todo y si les toca a mis compañeros yo apoyar, somos un equipo".

Con este resultado, Cruz Azul toma ventaja para el partido de vuelta, manteniendo el enfoque en sus metas colectivas. "Sí, es difícil, igual también seguimos adelante y buscamos nuestro objetivo. Si, es muy importante, seguimos trabajando y preparar para el que viene".

Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT