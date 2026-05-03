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Box

Gilberto 'Zurdo' Ramírez hospitalizado tras brutal nocaut ante David Benavidez

David Benavidez vs 'Zurdo' Ramírez | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:28 - 03 mayo 2026
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El pugilista sinaloense sufrió duros golpes en el ojo izquierdo durante su combate ante 'El Monstruo'

El mundo del boxeo vivió una noche de contrastes en la T-Mobile Arena. Mientras David Benavidez celebraba una victoria histórica, el sinaloense Gilberto 'Zurdo' Ramírez tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital local para una evaluación médica tras caer de forma estrepitosa en el sexto asalto de la contienda celebrada este sábado 2 de mayo.

El 'Zurdo' nunca pudo responder | AP

IMPACTANTE K.O

La pelea, que generó altas expectativas por la unificación de los títulos de peso crucero de la AMB y la OMB, tomó un rumbo definitivo en el sexto round. Benavidez conectó un potente impacto que envió a Ramírez a la lona sin posibilidad de respuesta, obligando a la detención inmediata del combate.

Sin embargo, el calvario de Ramírez comenzó mucho antes. En el cuarto episodio, el sinaloense ya se encontraba en una posición crítica, siendo salvado únicamente por el sonido de la campana cuando el nocaut parecía inminente ante el asedio del "Monstruo Mexicano".

David Benavidez vs 'Zurdo' Ramírez | AP

ESTADO DE SALUDO DEL 'ZURDO' RAMÍREZ

Dada la contundencia del castigo recibido, el equipo médico de la comisión de Nevada decidió retirar a Ramírez en camilla como medida de precaución. Los informes preliminares indican que el púgil fue llevado a un centro médico con un enfoque especial en su ojo izquierdo, zona que recibió el mayor daño y presentaba una inflamación considerable.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial detallando el estado de salud de Ramírez y el tiempo que deberá permanecer bajo observación médica antes de ser dado de alta.

David Benavidez vs 'Zurdo' Ramírez | AP

Esta derrota no solo representa un duro golpe a la integridad física del boxeador de Mazatlán, sino también un revés significativo en su carrera profesional. Con este resultado, Ramírez dejó en manos de Benavidez sus cinturones mundiales de la AMB y la OMB en la división de peso crucero, poniendo fin a su reinado y cediendo su posición ante un Benavidez que ahora se erige como el campeón unificado absoluto de la categoría.

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