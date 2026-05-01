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Box

¿Quién es Christian Mbilli? Próximo rival del Canelo

Christian Mbilli con el campeonato interino del CMB | IG:@ chris_mbilli
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:37 - 30 abril 2026
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El pugilista camerunés-francocanadiense defenderá el título de supermediano ante el mexicano

El nombre de Christian Mbilli comenzó a tomar fuerza en el boxeo internacional tras confirmarse como el próximo rival de Saúl 'Canelo' Álvarez. El pugilista franco-camerunés se presentará como campeón del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, en un combate que marcará un nuevo capítulo en la división.

Christian Mbilli, campeón interino del CMB | IG:@chris_mbilli

Christian M'billi Assomo-Hallier, nacido el 26 de abril de 1995, es un boxeador profesional que representa tanto a Camerún como a Canadá. Su carrera ha ido en ascenso constante, posicionándose como uno de los nombres más activos dentro de las 168 libras.

El título mundial del Consejo Mundial de Boxeo llegó a sus manos en enero de 2026, luego de una serie de movimientos en la división. Mbilli fue ascendido a campeón tras quedar vacante el cinturón que dejó Terence Crawford, en un proceso que también involucró la cancelación de una pelea eliminatoria.

Christian Mbilli recibiendo el titulo | IG:@chris_mbilli

Un ascenso respaldado por nocauts

Previo a su consolidación como campeón, Mbilli ya había dado señales de su poder. Uno de sus momentos más destacados fue la victoria por nocaut técnico en el primer asalto frente a Maciej Sulecki en junio de 2025, resultado que lo impulsó dentro del ranking del CMB.

Su récord profesional refleja consistencia: 29 victorias, sin derrotas y un empate, con 24 triunfos por la vía del nocaut. Estas cifras lo colocan como un rival peligroso en la categoría, especialmente por su capacidad de definición.

Sin embargo, no todo ha sido dominio absoluto. Mbilli viene de un empate por decisión dividida ante Lester Martínez, combate que generó debate entre aficionados y especialistas por el resultado final.

El reto más grande de su carrera

A pesar de la polémica en su última pelea, el franco-camerunés ha mantenido su lugar en la élite de la división. Su crecimiento también incluye victorias frente a rivales de experiencia como Sergiy Derevyanchenko, lo que respalda su candidatura como contendiente legítimo.

Ahora, Mbilli enfrentará el mayor desafío de su trayectoria al medirse con Saúl 'Canelo' Álvarez. El combate no solo pondrá en juego el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, sino también la oportunidad de consolidarse como una figura dominante en el peso supermediano.

Canelo Álvarez | IMAGO7
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