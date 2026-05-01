Canelo Álvarez ya no piensa en dinero y sólo boxea por "amor al deporte"

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, habló sobre su futuro en el deporte. El tapatío explicó que su permanencia en el cuadrilátero responde actualmente a motivos distintos a los económicos. Con una trayectoria consolidada y múltiples campeonatos en su historial, el tapatío señaló que su enfoque ha evolucionado.

Con un récord profesional de 63 victorias, 39 de ellas por nocaut, por sólo tres derrotas y dos empates, Álvarez ha construido una carrera que lo ha llevado a conquistar títulos en cuatro divisiones distintas. Estos combates lo han llevado a tener un patrimonio que ronda los 300 millones de dólares, situación que influye en su visión actual sobre el boxeo y su futuro.

Canelo Álvarez celebra 20 años de carrera profesional | MEXSPORT

Canelo Álvarez prioriza metas personales y empresariales

Durante su participación en el podcast Cracks, conducido por Oso Trava, el pugilista detalló que su motivación ha cambiado con el paso del tiempo. Según mencionó Canelo, aunque en un inicio pensaba en sumar millones, hoy sólo quiere disfrutar del deporte.

“Dinero ya no necesito. Sigo amando el boxeo, tengo metas en el boxeo, pero también tengo metas fuera del boxeo”, expresó el campeón mexicano. En ese sentido, destacó que su carrera le ha permitido abrir nuevas oportunidades en el ámbito empresarial, donde actualmente enfoca parte de sus objetivos a corto plazo.

Saúl Álvarez | IMAGO7

La pasión por el boxeo sigue siendo su principal motor

A pesar de haber alcanzado múltiples logros, Álvarez señaló que el elemento determinante para seguir activo es su gusto por el boxeo. Indicó que incluso ante ofertas económicas importantes, su decisión dependería del nivel de disfrute que le genere competir.

“El boxeo siempre me sorprende. Ya no hay más para arriba, porque ya lo logré todo, pero siempre que peleo quiebro algún récord”, comentó. Asimismo, subrayó que su continuidad está directamente ligada a la motivación personal y al compromiso con su preparación.

El boxeador agregó que el momento de su retiro llegará cuando deje de sentir la misma intensidad en los entrenamientos y en su desempeño dentro del ring. Mientras tanto, mantiene su actividad profesional con la intención de seguir sumando logros y consolidando su carrera.

'Canelo' Álvarez en celebración en el combate de 2017 contra Julio César Chávez | MEXSPORT

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