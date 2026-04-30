¡Oficial! Canelo Álvarez enfrentará a Christian Mbilli en septiembre
Pocos nombres del boxeo mexicano han generado tantas expectativas previo a su debut como el de Juan ‘El Guerito de Tepito’ Pérez. El joven de apenas 16 años saltará al profesionalismo este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita, dentro de una cartelera de lujo encabezada por figuras como David Benavidez, Devin Haney y Jesse “Bam” Rodríguez. Su primer examen será ante el ugandés Barker Ssewanyana (1-1-1).
En entrevista exclusiva con RÉCORD, Juan habló de los enormes sacrificios que ha tenido que realizar a su corta edad con tal de dar el salto al profesionalismo; decisiones que comenzaron cuando se unió al Team Benavidez y emigró a Estados Unidos en búsqueda de una preparación seria y de alto nivel.
“Sí, muchos sacrificios. La dieta, el dejar, no sé, a tus amigos… en el barrio, por ejemplo, salgo a donde quiera que vaya, me regalan unos tenis. ‘Oye ‘Guerito’, vente por unos tacos, quesadillas’. En cambio, aquí es concentración total, ir a entrenar, dormir, entrenar. Entonces, es un sacrificio muy fuerte… estoy trabajando muy duro. Pero sí, todo por dar este salto al profesional”.
Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene listo su próximo reto y apunta directamente a la recuperación de un campeonato. El boxeador mexicano enfrentará a Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea programada para septiembre en Riad, Arabia Saudita, de acuerdo con información revelada por la revista The Ring.
El regreso de Canelo genera expectativa luego de varios meses de ausencia, marcados por su derrota ante Terence Crawford en septiembre pasado, combate en el que perdió el campeonato indiscutido de las 168 libras. A partir de ese momento, el tapatío se sometió a una cirugía en el codo que lo mantuvo fuera de actividad.
Ya recuperado, Álvarez alista su vuelta con el objetivo claro de volver a colocarse entre los campeones de la división. Su récord profesional se mantiene en 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 triunfos por la vía del nocaut, cifras que respaldan su trayectoria en el boxeo internacional.
¿Quién es el rival de Canelo en su regreso?
Del otro lado estará Christian Mbilli, pugilista invicto con marca de 29-0-1 y 24 nocauts, quien ha ido ganando terreno en la categoría supermediana. El franco-camerunés viene de empatar por decisión dividida ante Lester Martínez, resultado que generó discusión en su momento.
Mbilli llegó a ese combate como campeón interino del CMB, pero posteriormente fue ascendido a campeón absoluto tras el retiro de Terence Crawford en diciembre. Su crecimiento dentro de la división también incluye victorias ante rivales como Maciej Sulecki y Sergiy Derevyanchenko.
‼ BREAKING: Canelo Alvarez and Christian Mbilli have a done deal to fight in September in Riyadh for the WBC super middleweight championship, The Ring’s @MikeCoppinger has learned.— Ring Magazine (@ringmagazine) April 30, 2026
Canelo will attempt to regain a world title in his first fight since his loss to Terence… pic.twitter.com/GFagZYAIMF
Canelo busca recuperar su lugar en la cima
Para Álvarez, esta pelea representa una oportunidad directa para recuperar uno de los cinturones que perdió el año pasado. Su regreso no solo implica volver al cuadrilátero, sino también retomar protagonismo en una categoría que dominó durante varios años.
Aunque inicialmente se manejó el 12 de septiembre como fecha tentativa, todavía no se ha hecho oficial el día exacto del combate. Lo que sí es un hecho es que Canelo Álvarez volverá a escena con la mira puesta en el título del CMB y con Arabia Saudita como escenario de su siguiente capítulo en el boxeo.