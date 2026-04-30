¡Oficial! Canelo Álvarez enfrentará a Christian Mbilli en septiembre

Pocos nombres del boxeo mexicano han generado tantas expectativas previo a su debut como el de Juan ‘El Guerito de Tepito’ Pérez. El joven de apenas 16 años saltará al profesionalismo este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita, dentro de una cartelera de lujo encabezada por figuras como David Benavidez, Devin Haney y Jesse “Bam” Rodríguez. Su primer examen será ante el ugandés Barker Ssewanyana (1-1-1).

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Juan habló de los enormes sacrificios que ha tenido que realizar a su corta edad con tal de dar el salto al profesionalismo; decisiones que comenzaron cuando se unió al Team Benavidez y emigró a Estados Unidos en búsqueda de una preparación seria y de alto nivel.

“Sí, muchos sacrificios. La dieta, el dejar, no sé, a tus amigos… en el barrio, por ejemplo, salgo a donde quiera que vaya, me regalan unos tenis. ‘Oye ‘Guerito’, vente por unos tacos, quesadillas’. En cambio, aquí es concentración total, ir a entrenar, dormir, entrenar. Entonces, es un sacrificio muy fuerte… estoy trabajando muy duro. Pero sí, todo por dar este salto al profesional”.