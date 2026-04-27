Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

¡OFICIAL! Tyson Fury y Anthony Joshua anuncian combate

Tyson Fury reveló su regreso al ring
Tyson Fury reveló su regreso al ring
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 14:43 - 27 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
¡Habrá guerra! Tyson Fury y Anthony Joshua firman la pelea del siglo y el regreso de ‘AJ’

Choque de gigantes. Tras años de negociaciones y especulación, Tyson Fury y Anthony Joshua finalmente protagonizarán una de las peleas más esperadas en la historia reciente de los pesos completos. Sin embargo, ambos subirán primero al ring en combates previos para llegar en óptimas condiciones al esperado enfrentamiento.

Joshua estará de regreso luego del trágico accidente automovilístico en el que perdieron la vida dos de sus amigos. El excampeón mundial confirmó que volverá a los cuadriláteros para medirse al albanés Kristian Prenga (20-1, 20 KO’s), en una pelea que marcará su reaparición.

Anthony Joshua l Not_hereforplay

Si todo marcha según lo planeado, será en el último tramo del año cuando Joshua y Fury se enfrenten en un duelo que promete ser una auténtica guerra sobre el ring.

Así lo dejó claro el promotor Eddie Hearn de Matchroom Boxing a través de sus redes sociales:

“¡Está hecho! ¡AJ contra Fury tendrá lugar! El año más importante de la carrera de AJ llega, el regreso está en marcha”.

De acuerdo con reportes de The Ring Magazine, el combate se celebraría en Londres y tendría alcance global mediante la plataforma de Netflix.

Por su parte, el equipo del “Rey de los Gitanos", también contempla un combate previo que funcione como preparación, afinando detalles antes de uno de los choques más mediáticos y esperados del boxeo moderno.

Tyson Fury festeja con los cinturones | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Boxeo
Lo Último
17:12 ¡Horarios listos! Liga MX Femenil confirma fechas para la Liguilla del Clausura 2026
17:10 América anuncia salida de Héctor González Iñárritu: Dejará la presidencia operativa
16:42 ¿Manchester United regresa a Champions? Esto necesitan los Red Devils para clasificar
16:31 ¿Cuánto ganó Alana Flores en Supernova Génesis 2026? Filtran millonaria cifra tras perder con Flor Vigna
16:28 ¿Qué día hará más calor en CDMX? Temperaturas llegarán a 34 grados
16:25 Sam Darnold, de Seahakws, visita Monterrey y a la LFA
16:12 Cruz Azul y Atlas, las dos rachas sin campeonar que se cortaron recientemente
16:02 FGR busca a suegra de Carolina Flores con ficha roja de Interpol por presunto feminicidio
15:56 Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quiere un "G18" en Liga MX
15:50 Emilio Escalante revela que Miguel Herrera está comprometido con el proyecto de Atlante