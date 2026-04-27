¡OFICIAL! Tyson Fury y Anthony Joshua anuncian combate

Choque de gigantes. Tras años de negociaciones y especulación, Tyson Fury y Anthony Joshua finalmente protagonizarán una de las peleas más esperadas en la historia reciente de los pesos completos. Sin embargo, ambos subirán primero al ring en combates previos para llegar en óptimas condiciones al esperado enfrentamiento.

Joshua estará de regreso luego del trágico accidente automovilístico en el que perdieron la vida dos de sus amigos. El excampeón mundial confirmó que volverá a los cuadriláteros para medirse al albanés Kristian Prenga (20-1, 20 KO’s), en una pelea que marcará su reaparición.

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Si todo marcha según lo planeado, será en el último tramo del año cuando Joshua y Fury se enfrenten en un duelo que promete ser una auténtica guerra sobre el ring.

Así lo dejó claro el promotor Eddie Hearn de Matchroom Boxing a través de sus redes sociales:

“¡Está hecho! ¡AJ contra Fury tendrá lugar! El año más importante de la carrera de AJ llega, el regreso está en marcha”.

THE COMEBACK 👊@anthonyjoshua fights Kristian Prenga (20-1, 20 KOs) on July 25 in Riyadh!



Locked in for a huge 2026 👀#JoshuaPrenga live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/SGOENuAflb — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 27, 2026

De acuerdo con reportes de The Ring Magazine, el combate se celebraría en Londres y tendría alcance global mediante la plataforma de Netflix.

Por su parte, el equipo del “Rey de los Gitanos", también contempla un combate previo que funcione como preparación, afinando detalles antes de uno de los choques más mediáticos y esperados del boxeo moderno.