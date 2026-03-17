¿Pelea del año en puerta? Tyson Fury y Anthony Joshua habrían firmado en secreto

La pelea del año entre Tyson Fury y Anthony Joshua podría estar cerca de concretarse para ser uno de los combates estelares del 2026 para Netflix, de acuerdo a reportes habrían firmado en secreto para darse este enfrentamiento en un futuro cercano.

De acuerdo al periodista Gareth Davies de talkSPORT, ambas estrellas han hecho este acuerdo y diversas fuentes han confirmado esta noticia. Y es que, no es la primera vez que se especula un posible combate entre ambos, tan solo el año pasado se había rumorado el posible duelo.

Tyson Fury festeja con los cinturones | AP

¿Cómo llegará Anthony Joshua?

Cabe mencionar que, Anthony Joahua viene saliendo de una etapa personal delicada que ha interrumpido la planificación de su carrera deportiva. Se rumoraba que el exmonarca de los pesos completos analizaba su continuidad luego de un siniestro vial ocurrido en Nigeria en el que murieron dos personas vinculadas a su círculo cercano.

Fuentes familiares indican que no existe una determinación formal, aunque la opción de poner fin a su trayectoria ha sido planteada en privado. El impacto emocional del hecho es señalado como un factor central en el análisis que hoy rodea su futuro inmediato. Ahora e abre la posibilidad de volver al ring ante Fury.

Joshua reapareció tras el accidente que sufrió en Nigeria | AP

Usyk busca la trilogía con Fury

Usyk, resaltó recientemente que quiere la trilogía, regresa al ring contra el kickboxer Rico Verhoeven en Egipto el 23 de mayo. Sin embargo, más quiere adelante una pelea de trilogía con Tyson Fury —quien anunció recientemente su regreso tras el retiro. Usyk ha vencido dos veces al boxeador británico: “En mi cabeza, Tyson Fury, es el último baile”, expresó.

Ambas peleas con Fury fueron en Arabia Saudita, que se había consolidado como un escenario para el deporte de élite, como la F1, el tenis y la Copa del Mundo de fútbol en 2034.La guerra de Irán, sin embargo, ha provocado cambios en el Oriente Medio.

Oleksandr Usyk, boxeador ucraniano | AP

Un torneo de tenis de la serie Challenger de la ATP en los Emiratos Árabes Unidos fue cancelado después de que los jugadores debieron huir de la cancha cuando, según informes, un ataque con dron alcanzó una terminal petrolera cercana.