Tyson Fury sale de su retiro y se enfrentará a Arslanbek Makhmudov

The Gypsy King ha vuelto para reclamar su trono. Tyson Fury, uno de los pesos pesados más destacados del boxeo volverá a subir al ring, aun después de haber anunciado su retiro. El inglés reveló su regreso para un combate estelar contra Arslanbek Makhmudov.

Turki Alalshikh, junto con Sela y The Ring, confirmaron el regreso del excampeón de los pesos pesados para un enfrentamiento que marca la primera pelea de Fury en suelo británico en años.

Alalshikh confirmó el combate, en el que el dos veces excampeón unificado de los pesos pesados pone fin a su retiro para medirse al noqueador Arslanbek Makhmudov. "Estamos felices de que Tyson haya decidido salir de su retiro para lo que debería ser un emocionante choque de pesos pesados contra Makhmudov", declaró.

Tyson Fury durante la pelea

Regresa a Inglaterra

Fury se retiró el año pasado después de perder por segunda vez ante Oleksandr Usyk en diciembre de 2024. Antes de sus dos combates con Usyk, estaba invicto en 35 peleas, ganando 34 y empatando una.

Esta pelea no sólo marcará el regreso de Fury al ring sino que también será el esperado regreso de Fury a su tierra natal, más de tres años después. Su última aparición en un ring británico fue en diciembre de 2022, cuando obtuvo una victoria por nocaut técnico sobre Derek Chisora. "Estoy emocionado de volver. Mi corazón siempre ha estado y estará en el boxeo. ¡Que alguien le diga al rey que el as ha regresado!", afirmó Fury.

“2026 es ese año. He estado fuera por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta, 37 años y todavía golpeando. No hay nada mejor que golpear a hombres en la cara y que te paguen por ello”, señaló Fury a inicios de este mes en su cuenta de Instagram.

Confirmó su regreso al ring

El rival de Fury

El rival del británico no será fácil. Makhmudov hará que el regreso de Fury sea una pelea imperdible. Con una imponente altura de 1,98 metros, el ruso de 37 años presume de 19 nocauts en 21 peleas tan sólo dos derrotas.

"Estoy entusiasmado con esta oportunidad. Vengo a ofrecer una guerra", dijo Makhmudov, "Tyson Fury ha sido un gran campeón. Estaré más preparado que nunca para irme con una victoria contundente", comentó el ruso.

¿Dónde será la pelea Fury vs. Makhmudov?

Fury y Makhmudov se enfrentarán en el Reino Unido el 11 de abril. La sede del combate se anunciará en las próximas semanas.

El Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov se podrá ver a nivel mundial en Netflix, incluido en todos los planes de suscripción.