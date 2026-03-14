¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas

César Ramos Palazuelos, Alberto Morín y Marco Bisguerra ya tiene partido asignado, apenas con una semana de haber arribado a México tras quedarse varados, y será dentro de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX con el partido entre Toluca y Atlas.

La tripleta arbitral tendrán actividad en el Nemesio Diez con el bicampeón; el central será acompañado de sus abanderados, mientras que Maximiliano Quintero será el cuarto oficial; Yair Miranda con Michael Caballero auxiliarán desde el VAR.

César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Cabe mencionar, que el último partido que pitó Ramos Palazuelos fue el Clásico Nacional, en el Akron, entre las Chivas y América de la Jornada 6. El central apenas suman tres partidos como juez central; sin embargo, esto debido a su presencia en partidos del Medio Oriente.

César Ramos Palazuelos y el cuerpo arbitral en el inicio del Clásico Nacional en las Semifinales del Clausura 2024 | MEXSPORT

¿Qué dijo Palazuelo al volver a México?

César Arturo Ramos expresó su sentir en lo vivido durante su permanencia en Medio Oriente: “Un poquito agotado, fue lo más duro, que la familia no supiera noticias, nuestros preocupadisimos, gente ya mayor que escucha y ve noticias, yo rara vez veo una nota positiva de aquel lado del mundo, todo era bombardeos, ataques, cierres, situaciones complicadas.”

El árbitro mencionó que trataron de distraerse para sobre llevar la situación: “Lo que hicimos fue tratar que la mente se activara como haciamos ejercicio allí en la habitación, leíamos un poco, o nos ponemos ver videos de partidos y bueno eso nos relajó un poquito.”

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro central | IMAGO7

Momentos tensos en Medio Oriente

Ramos Palazuelos, junto con Marco Bisguerra y Alberto Morín, estuvieron algunos días varados en un hotel de Doha, Qatar, para salvaguardarse de los ataques que se suscitaron recientemente después de ser parte de partidos por esas regiones.

La tripleta que estuvo en la victoria 4-0 de Al Qadisiya sobre Al Ettifaq, luego de sus actividades se dispusieron a regresar saliendo de Dubai con destino a Dallas; sin embargo, el avión tuvo que dirigirse a Doha, Qatar, tras el estallido en Medio Oriente.