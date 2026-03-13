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¡Se pierde el Mundial! Toluca confirma la gravedad de la lesión de Marcel Ruíz
El futbol mexicano suma una baja sensible en el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista de Deportivo Toluca FC, Marcel Ruiz, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha.
A través de un comunicado en redes sociales, el club escarlata informó que el futbolista presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial, sufrida durante el partido de Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf disputado en San Diego.
El peor diagnóstico
La institución mexiquense explicó que el mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y que el tiempo exacto de recuperación dependerá de su evolución tras la intervención y el proceso de rehabilitación.
“Todos quienes formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él deseándole pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, Marcel! Estamos contigo”, publicó el club en su mensaje oficial.
La lesión representa un duro golpe para el futbolista, quien atravesaba un buen momento con el conjunto escarlata y se perfilaba como una de las opciones para el mediocampo de la selección mexicana en el proceso mundialista.
Adiós al Mundial
Con un tiempo estimado de recuperación cercano a los ocho meses, Ruiz prácticamente queda descartado para pelear por un lugar en la convocatoria rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Su ausencia también representa una baja importante para Toluca en lo que resta de la temporada, ya que el joven mediocampista se había convertido en una pieza clave dentro del esquema del equipo.
De esta forma, Marcel Ruiz se suma a la lista de futbolistas mexicanos que han sufrido lesiones importantes en pleno proceso rumbo al Mundial de 2026, encendiendo las alarmas en el entorno de la selección nacional.