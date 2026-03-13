Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas

Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista mexicano Raúl Jiménez murió a los 62 años de edad en Tepeji del Río, Hidalgo. De acuerdo con información confirmada por su entorno cercano, el deceso ocurrió el miércoles 11 de marzo tras una prolongada batalla contra el cáncer de páncreas, enfermedad que enfrentaba desde aproximadamente un año.

Jiménez Vega fue una figura cercana y fundamental en la vida del delantero de la Selección Mexicana y del Fulham de la Premier League. A lo largo de la carrera del atacante, su padre se mantuvo presente en diferentes etapas del desarrollo profesional del jugador, desde sus primeros pasos en el futbol hasta su consolidación en el futbol europeo.

Revelaron el fallecimiento del padre de Raúl Jiménez | X

El fallecimiento se produjo en su ciudad natal, Tepeji del Río, municipio del estado de Hidalgo que también vio nacer el sueño futbolístico del actual delantero mexicano. Fue en ese entorno donde comenzó la formación del jugador que posteriormente debutaría en el futbol profesional con el América y que más tarde daría el salto al balompié internacional.

⭕️🕊️|| 𝐃𝐚𝐧 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐝𝐢𝐨́𝐬 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐑𝐚𝐮́𝐥 𝐉𝐢𝐦𝐞́𝐧𝐞𝐳 𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐩𝐞𝐣𝐢



Fue sepultado Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista mexicano Raúl Jiménez @Raulj1991 originario de Tepeji del Río.

Jiménez Vega, falleció a los 62… pic.twitter.com/rQi8MK78RT — Punto por punto (@puntoporpuntomx) March 12, 2026

Un apoyo constante en la carrera de Raúl Jiménez

Durante los años de crecimiento deportivo de Raúl Jiménez, su padre fue identificado como uno de los principales impulsores de su trayectoria. Desde sus etapas juveniles y su ingreso a las fuerzas básicas del América, Jiménez Vega acompañó de cerca el desarrollo del delantero.

El futbolista debutó profesionalmente con el América en 2011 y, tras consolidarse en el equipo, inició su aventura en el extranjero. Su carrera internacional incluyó pasos por el Atlético de Madrid en España y posteriormente por el Benfica en Portugal. Sin embargo, fue en Inglaterra donde alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera, especialmente durante su etapa con el Wolverhampton Wanderers.

En la Premier League, Jiménez se convirtió en uno de los delanteros mexicanos más reconocidos del futbol europeo. Actualmente milita en el Fulham, equipo con el que continúa su actividad en la máxima categoría del futbol inglés.

Raúl Jiménez asistió en el gol de Wilson| AP

Servicios funerarios en Hidalgo

Tras el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, los servicios funerarios se realizaron en Tepeji del Río, la misma localidad hidalguense donde la familia ha mantenido su arraigo durante años. Familiares y personas cercanas acudieron para despedirlo y acompañar a sus seres queridos.

Posteriormente, sus restos fueron depositados en el panteón San Juan Otlaxpa, ubicado en ese mismo municipio.

Hasta el momento, el delantero mexicano se encuentra en Londres cumpliendo con sus compromisos profesionales con el Fulham en la Premier League. No se ha confirmado si el futbolista viajará a México para reunirse con su familia tras el fallecimiento de su padre.

El padre de Raúl Jiménez lo apoyó a lo largo de su carrera | CAPTURA

La noticia ha generado reacciones entre aficionados y seguidores del futbol mexicano, quienes han recordado la cercanía entre el jugador y su familia a lo largo de su trayectoria deportiva. Mientras tanto, el entorno cercano del delantero permanece a la espera de las decisiones que tome el jugador respecto a su posible traslado a México en los próximos días.