Conference League: Los resultados más relevantes de los juegos de Ida de los Octavos de Final

Los Octavos de Final de la UEFA Europa Conference League comenzaron con partidos intensos y resultados que ya empiezan a perfilar a algunos favoritos rumbo a la siguiente ronda. Con la ida disputada y la vuelta programada para el 19 de marzo, varios clubes tomaron ventaja en sus respectivas series, mientras que otros dejaron todo abierto de cara al segundo capítulo.

Jonatan Braut Brunes, de Rakow, celebra tras anotar a Fiorentina en la Conference League | AP

Uno de los resultados más contundentes de la jornada fue el triunfo del Shakhtar Donetsk, que se impuso 3-1 al Lech Poznań en el primer duelo de la eliminatoria. El conjunto ucraniano mostró contundencia ofensiva y ahora llegará con una ventaja importante al partido de vuelta, donde buscará confirmar su pase a los cuartos de final.

En otro de los enfrentamientos destacados, el AZ Alkmaar logró imponerse 2-1 frente al Sparta Praga. El conjunto neerlandés aprovechó su localía para sacar una diferencia mínima, aunque la serie sigue abierta y promete emociones cuando se dispute el segundo encuentro.

Equipo del AZ Alkmaar en la Conference League | AP

Ventajas importantes en la Conference League

Del lado derecho del cuadro, el Rayo Vallecano fue uno de los equipos que más llamó la atención tras vencer 3-1 al Samsunspor. El equipo español dio un paso firme hacia los cuartos de final gracias a una actuación sólida que lo coloca en una posición favorable para cerrar la eliminatoria en la vuelta.

Otro marcador abultado lo consiguió el AEK Atenas, que goleó 4-0 al NK Celje. El club griego fue ampliamente superior y prácticamente dejó encaminada su clasificación, ya que necesitaría una catástrofe deportiva para perder una ventaja tan amplia en el partido decisivo.

Series abiertas rumbo a la vuelta

No todos los cruces quedaron definidos. El duelo entre el Crystal Palace y el AEK Larnaca terminó con un empate 0-0, dejando todo para la vuelta. La falta de goles mantiene la tensión en una serie que podría resolverse por detalles mínimos.

Evann Guessand, del Crystal Palace, y Pere Pons, del AEK Larnaca, disputan el balón durante el partido de ida de los octavos de final de la Conference League | AP

Algo similar ocurrió en el enfrentamiento entre el Sigma Olomouc y el Mainz 05, que también igualaron sin anotaciones. Ambos equipos tendrán que buscar el gol en el segundo partido si quieren mantenerse con vida en el torneo europeo.

Por su parte, la ACF Fiorentina logró una victoria 2-1 frente al Raków Częstochowa, mientras que el RC Strasbourg derrotó 2-1 al HNK Rijeka. Ambos resultados dejaron las eliminatorias abiertas, aunque con ligera ventaja para los clubes que lograron imponerse en la ida.

Con estos resultados, la Conference League se encamina a una vuelta llena de tensión y expectativas, donde varios equipos buscarán confirmar su ventaja y otros intentarán remontar para mantenerse con vida en el torneo cuya final se disputará el 27 de mayo en el Leipzig Stadium, en Leipzig, Alemania.