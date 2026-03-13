Martín Zúñiga revela el ‘secreto’ de Antonio Mohamed para tener un vestidor unido y exitoso

El futbolista mexicano Martín Zúñiga compartió detalles sobre su carrera profesional y recordó una etapa importante de su trayectoria en el futbol mexicano, particularmente su paso por el América, institución en la que se formó como jugador y con la que consiguió títulos importantes.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el delantero también habló sobre la influencia que tuvo Antonio Mohamed durante su etapa con las Águilas y las cualidades que, desde su perspectiva, han llevado al técnico argentino a tener éxito en distintos equipos.

Martín Zúñiga en celebración del título de América en el Apertura 2014 | IMAGO 7

Zúñiga inició su proceso formativo en las fuerzas básicas del América entre 2011 y 2013, periodo en el que comenzó a consolidar su desarrollo como futbolista profesional dentro de la cantera azulcrema. Aunque su formación comenzó en el club capitalino, su debut en la Primera División del futbol mexicano se dio tras su llegada a Jaguares de Chiapas, equipo con el que finalmente tuvo la oportunidad de presentarse en el máximo circuito.

Posteriormente, en 2014, el delantero regresó al América y logró sumar sus primeros minutos en Liga MX con el primer equipo. Durante aproximadamente dos años formó parte del plantel azulcrema, etapa en la que el equipo vivió momentos destacados tanto en competencias nacionales como internacionales.

Durante su estancia con las Águilas, Martín Zúñiga formó parte de los planteles que conquistaron dos títulos de la Concachampions y un campeonato de Liga MX, logros que representaron una etapa relevante en su carrera.

La experiencia de Martín Zúñiga con Antonio Mohamed

Uno de los momentos que Zúñiga recordó con mayor detalle fue su convivencia con Antonio “Turco” Mohamed, entrenador que dirigió al América durante su etapa en el club. El delantero habló sobre el impacto que tuvo el técnico argentino en el ambiente del equipo y la manera en la que manejaba el grupo.

De acuerdo con el futbolista, una de las principales cualidades de Mohamed es la forma en la que logra que todos los integrantes del plantel se sientan considerados dentro del equipo, independientemente del rol que tengan en el terreno de juego.

“Es un tipo que es el único que me hizo sentir importante sin tener el rol de titular. Es muy difícil, y te das cuenta que cada que arma un equipo tiene éxito entonces el jugador se siente valorado”, explicó Zúñiga al recordar su experiencia bajo las órdenes del entrenador.

'Turco' Mohamed en su regreso al Estadio Olímpico Universitario | Imago7

El ambiente dentro del vestidor

El exjugador del América también destacó que el manejo del vestidor y la comunicación con los futbolistas son aspectos clave dentro de la metodología del técnico argentino. Según relató, Mohamed encontraba la forma de generar cercanía con los jugadores, lo que contribuía a mantener un ambiente positivo dentro del grupo.

“Estaba contento a pesar de no ser titular porque él sabía cómo llegarte. Te hacía sentir importante; el ambiente que genera es lo más difícil que un entrenador puede lograr”, señaló el delantero durante la entrevista.

Martín Zúñiga destacó el trabajo de Antonio Mohamed con sus futbolistas | MEXSPORT

A lo largo de su carrera como entrenador, Antonio Mohamed ha dirigido a diversos equipos en el futbol mexicano y sudamericano, acumulando títulos y resultados destacados en distintas instituciones. Para Zúñiga, una de las claves detrás de esos logros está relacionada con la manera en la que el técnico gestiona el grupo y la confianza que transmite a sus jugadores.