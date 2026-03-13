Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Martín Zúñiga revela el ‘secreto’ de Antonio Mohamed para tener un vestidor unido y exitoso

Rafael Trujillo 18:05 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador de América recordó su paso con las Águilas bajo el mando del estratega argentino

El futbolista mexicano Martín Zúñiga compartió detalles sobre su carrera profesional y recordó una etapa importante de su trayectoria en el futbol mexicano, particularmente su paso por el América, institución en la que se formó como jugador y con la que consiguió títulos importantes.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el delantero también habló sobre la influencia que tuvo Antonio Mohamed durante su etapa con las Águilas y las cualidades que, desde su perspectiva, han llevado al técnico argentino a tener éxito en distintos equipos.

Martín Zúñiga en celebración del título de América en el Apertura 2014 | IMAGO 7
Martín Zúñiga en celebración del título de América en el Apertura 2014 | IMAGO 7

Zúñiga inició su proceso formativo en las fuerzas básicas del América entre 2011 y 2013, periodo en el que comenzó a consolidar su desarrollo como futbolista profesional dentro de la cantera azulcrema. Aunque su formación comenzó en el club capitalino, su debut en la Primera División del futbol mexicano se dio tras su llegada a Jaguares de Chiapas, equipo con el que finalmente tuvo la oportunidad de presentarse en el máximo circuito.

Posteriormente, en 2014, el delantero regresó al América y logró sumar sus primeros minutos en Liga MX con el primer equipo. Durante aproximadamente dos años formó parte del plantel azulcrema, etapa en la que el equipo vivió momentos destacados tanto en competencias nacionales como internacionales.

Durante su estancia con las Águilas, Martín Zúñiga formó parte de los planteles que conquistaron dos títulos de la Concachampions y un campeonato de Liga MX, logros que representaron una etapa relevante en su carrera.

La experiencia de Martín Zúñiga con Antonio Mohamed

Uno de los momentos que Zúñiga recordó con mayor detalle fue su convivencia con Antonio “Turco” Mohamed, entrenador que dirigió al América durante su etapa en el club. El delantero habló sobre el impacto que tuvo el técnico argentino en el ambiente del equipo y la manera en la que manejaba el grupo.

De acuerdo con el futbolista, una de las principales cualidades de Mohamed es la forma en la que logra que todos los integrantes del plantel se sientan considerados dentro del equipo, independientemente del rol que tengan en el terreno de juego.

“Es un tipo que es el único que me hizo sentir importante sin tener el rol de titular. Es muy difícil, y te das cuenta que cada que arma un equipo tiene éxito entonces el jugador se siente valorado”, explicó Zúñiga al recordar su experiencia bajo las órdenes del entrenador.
'Turco' Mohamed en su regreso al Estadio Olímpico Universitario | Imago7

El ambiente dentro del vestidor

El exjugador del América también destacó que el manejo del vestidor y la comunicación con los futbolistas son aspectos clave dentro de la metodología del técnico argentino. Según relató, Mohamed encontraba la forma de generar cercanía con los jugadores, lo que contribuía a mantener un ambiente positivo dentro del grupo.

“Estaba contento a pesar de no ser titular porque él sabía cómo llegarte. Te hacía sentir importante; el ambiente que genera es lo más difícil que un entrenador puede lograr”, señaló el delantero durante la entrevista.
Martín Zúñiga destacó el trabajo de Antonio Mohamed con sus futbolistas | MEXSPORT

A lo largo de su carrera como entrenador, Antonio Mohamed ha dirigido a diversos equipos en el futbol mexicano y sudamericano, acumulando títulos y resultados destacados en distintas instituciones. Para Zúñiga, una de las claves detrás de esos logros está relacionada con la manera en la que el técnico gestiona el grupo y la confianza que transmite a sus jugadores.

Con el paso de los años, Martín Zúñiga ha acumulado experiencias en diferentes clubes del futbol mexicano, pero su etapa en el América y la convivencia con figuras como Antonio Mohamed continúan siendo parte importante de su trayectoria dentro del balompié profesional.

Últimos videos
Lo Último
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
19:46 ¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
19:11 ¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
19:07 Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
19:02 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?
19:02 No aguantó el picante... turista alemán pierde demanda de 100 mil dólares contra taquería mexicana
18:59 La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza
18:39 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Necaxa?
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Empelotados
12/03/2026
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Box
12/03/2026
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Contra
12/03/2026
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Kyler Murray tras derrota con Cardinals | AP
NFL
12/03/2026
¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
Contra
12/03/2026
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo