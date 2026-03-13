Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX para el viernes 13 de marzo

El termómetro podría descender hasta los 4 grados Celsius en algunas alcaldías del sur de la Ciudad de México./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:09 - 12 marzo 2026
Protección Civil pidió a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura

El frío volverá a sentirse en la Ciudad de México durante la madrugada del viernes 13 de marzo, por lo que autoridades capitalinas activaron alerta amarilla por bajas temperaturas en varias alcaldías. De acuerdo con el pronóstico, el termómetro podría descender hasta 4 grados Celsius en algunas zonas de la capital.

La alerta fue emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que advirtió sobre temperaturas mínimas de entre 4 y 6 °C durante las primeras horas del día, principalmente entre la madrugada y el amanecer.

Las alcaldías donde se prevé el descenso más marcado de temperatura son Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, zonas ubicadas al sur de la ciudad y que suelen registrar condiciones más frías debido a su altitud y características geográficas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco podrían registrar las temperaturas más bajas durante la madrugada del viernes./ X: @SGIRPC_CDMX

Alcaldías con temperaturas más bajas en la CDMX

De acuerdo con el aviso meteorológico, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco podrían registrar temperaturas cercanas a 4 grados Celsius, mientras que en otras zonas de la capital el termómetro se mantendrá dentro del rango de 4 a 6 grados durante las primeras horas del viernes.

Estas zonas del sur de la capital suelen experimentar temperaturas más bajas que otras partes de la ciudad debido a su mayor altura sobre el nivel del mar y su cercanía con áreas naturales.

El descenso en el termómetro ocurre después de varios días con temperaturas templadas, por lo que las autoridades pidieron a los habitantes mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

Protección Civil pidió a la población abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura ante el descenso del frío./ RS

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Protección Civil pidió a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura y consumir alimentos o bebidas calientes.

También se recomienda evitar exponerse por periodos prolongados al frío durante la madrugada, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

Estas medidas preventivas buscan reducir riesgos para la salud durante el descenso de temperatura previsto para el viernes en la capital del país.

Las bajas temperaturas se sentirán principalmente durante las primeras horas del viernes 13 de marzo./ RS
