Futbol

¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa

Tras la lesión de Malagón, se busca un portero más que se suba a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
Emiliano Arias Pacheco 09:15 - 12 marzo 2026
El jugador del América tuvo una lesión en el tendón de Aquiles; se perderá el Mundial 2026

La era "dorada" del América terminó y un sinfín de malas noticias llegaron a Coapa, y este inicio del 2026 no fue la excepción. En vísperas de la Copa del Mundo, Luis Ángel Malagón, guardameta de las Águilas, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que prácticamente lo dejará sin Mundial, por lo que las dudas de quién ocupará su lugar crecieron.

El guardameta mexicano llegó a Guadalajara para someterse a una operación, por lo que fue abordado por periodistas en el aeropuerto. Fue ahí en donde 'El Señor de la Noche' reveló que tuvo un par de conversaciones con distintos arqueros mexicanos, entre ellos Guillermo Ochoa.

Sí, todos me han escrito (los porteros mexicanos). Estoy agradecido con Tala, Acevedo, Toño y Memo. Gracias también a la afición por todos los mensajes de apoyo. Agradecido con la vida de estar aquí todavía", comentó el arquero mexicano.

¿Cómo fue la lesión de Luis Ángel Malagón?

Cuando Luis Ángel recibió un balón de uno de sus defensores, al momento de intentar despejar, el arquero sintió una molestia inmediata en la zona del tobillo izquierdo. Cuando el guardameta quiso despejar la esférica, en uno de los pasos que dio fue donde se presentó la lesión, la cual le impidió tanto contactar el balón.

Malagón quedó tendido en el terreno de juego. Tanto sus compañeros como el árbitro central solicitaron las asistencias para atender al jugador. Cuando ingresó el cuerpo médico de las Águilas, luego de casi cinco minutos de revisión, se determinó que Luis Ángel no podía continuar en el campo. Entre lágrimas, el arquero mexicano salió en camilla del campo y lo llevaron directamente a los vestidores para hacerle las primeras evaluaciones médicas.

Luis Ángel Malagón sale en camilla | MEXSPORT

La última convocatoria de Guillermo Ochoa con Selección Mexicana

El histórico guardameta mexicano fue convocado por última vez con el Tricolor en la pasada Copa Oro. Sin embargo, Francisco Guillermo Ochoa Magaña no jugó ni un solo minuto con la Selección Mexicana, por lo que se fue relegando.

Desde la última convocatoria, el actual arquero del AEL Limassol no fue considerado por Javier Aguirre, aunque ‘El Vasco’ ha dado a entender que aún puede ser convocado. A menos de seis meses del Mundial, la duda en la portería creció.

Guillermo Ochoa en su última convocatoria con el Tricolor en 2025 | MEXSPORT
