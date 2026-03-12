Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón

Canelo Álvarez estaría cerca de volver a ver sobre el ring a uno de los rivales más complicados de toda su carrera: Dmitry Bivol.

Una segunda pelea entre el Tapatío y el ruso se asoma en el horizonte del campeón pesado absoluto, según informes.

¿Se viene el anuncio oficial?

De acuerdo con el insider Dan Rafael, Bivol ya tiene en sus planes darle la revancha a Saúl Álvarez, quien ha deseado ese combate desde que fue derrotado por el ruso en 2022 por decisión unánime.

“Según el mánager de Bivol, Vadim Kornilov, en relación con lo que Bivol desearía: Michael Efert (13-1) es la pelea obligatoria de la FIB y está programada para esta primavera en la cartelera de Oleksandr Usyk el 23 de mayo. Después, Bivol podría enfrentar a Beterbiev 3, luego a Canelo 2, a (David) Benavidez o a un campeón de peso crucero. No tengo ninguna queja”.

Saúl 'Canelo' Álvarez frente a Dmitry Bivol | INSTAGRAM | @BIVOL_D

La pelea con Álvarez, si se concreta, podría ser hasta 2027, ya que después de Efert, Bivol también contempla enfrentar nuevamente a Artur Beterbiev a finales de este año.

Per Bivol manager @VadimKTeam to me as it relates to what @bivol_d would like: IBF mandatory Michael Efert this spring (agreed to, ticketed for Usyk card May 23) then Beterbiev 3 & then either Canelo 2, Benavidez or a cruiserweight champion. No complaints from me. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) March 10, 2026

Una cuenta pendiente para Canelo

El combate entre Álvarez y Bivol se celebró en mayo de 2022 en las 175 libras, donde el ruso se impuso por decisión unánime, frenando el intento del mexicano por conquistar otro título en los semipesados.

Aquella derrota marcó uno de los momentos más complicados en la carrera de Canelo, por lo que desde entonces el tapatío ha dejado claro en varias ocasiones que quiere la revancha para intentar saldar esa cuenta pendiente.

Canelo Álvarez y Bivol tras la conferencia de prensa

Por ahora no hay negociaciones oficiales confirmadas, pero con el propio entorno de Bivol mencionando el combate como una opción real, la posibilidad de ver el segundo capítulo entre el mexicano y el ruso vuelve a tomar fuerza en el panorama del boxeo mundial.