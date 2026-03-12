Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Batería inflada, calor y olor raro: señales de que tu celular podría explotar

Los teléfonos modernos utilizan baterías de iones de litio que manejan grandes cantidades de energía / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:18 - 12 marzo 2026
Expertos advierten que algunos fallos en la batería pueden provocar incendios o explosiones si no se detectan a tiempo

Los teléfonos celulares se han vuelto indispensables en la vida diaria, pero pocos usuarios saben que en su interior hay componentes altamente inflamables, principalmente en la batería. Bajo ciertas condiciones, estas pueden sobrecalentarse, incendiarse o incluso explotar, lo que representa un riesgo serio para los usuarios.

La advertencia vuelve a tomar relevancia tras el incidente ocurrido esta semana en la estación Camarones del Metro de la Ciudad de México, donde un celular se incendió mientras era utilizado. El hecho provocó que el portador del dispositivo cayera desde una altura aproximada de 30 metros, perdiendo la vida.

Aunque las autoridades aún no han confirmado qué provocó el incendio del teléfono, especialistas señalan que existen señales claras que pueden alertar sobre problemas en la batería antes de que ocurra un accidente.

Los celulares son el tema de discusión esta semana tras al explosión de uno que dejó un muerto en el Metro de la CDMX / FREEPIK

Baterías, una bomba de tiempo 

Los teléfonos modernos utilizan baterías de iones de litio, un sistema que permite almacenar grandes cantidades de energía en espacios pequeños. Este tipo de baterías funciona mediante reacciones químicas que liberan energía para alimentar el dispositivo.

Sin embargo, el electrolitio que contienen es altamente volátil, lo que significa que si el sistema falla o se expone a condiciones extremas, puede reaccionar de forma violenta.

El electrolitio que contienen los celulares en su batería es altamente volátil si presenta fallas / FREEPIK

Cinco señales de que la batería de tu celular podría explotar

1. Sobrecalentamiento constante

Una de las primeras alertas es cuando el teléfono se calienta más de lo normal. Esto puede deberse a fallas internas en el circuito de la batería. Si el calor sigue aumentando, puede ocurrir una fuga térmica, proceso en el que se genera vapor dentro de la batería y aumenta la presión hasta romperla, liberando líquido inflamable. La recomendación es no cargar el teléfono si está muy caliente y dejarlo enfriar en un lugar ventilado.

2. Golpes o daños visibles

Un celular que ha sufrido golpes fuertes o presenta deformaciones puede tener daños en los electrodos de la batería. Esto podría provocar cortocircuitos internos, lo que genera descargas eléctricas violentas que pueden terminar en explosión. Si el teléfono presenta daños visibles, lo ideal es llevarlo a revisión con un técnico autorizado.

3. Exposición prolongada al calor

Dejar el celular bajo el sol o cerca de fuentes de calor como estufas o brasas puede elevar peligrosamente la temperatura de la batería. Las altas temperaturas aceleran las reacciones químicas internas y pueden desencadenar incendios o explosiones.

Especialistas recomiendan revisar periódicamente el estado de los dispositivo móvil / FREEPIK

4. Cargadores genéricos

Los cargadores originales o certificados están diseñados para controlar correctamente el flujo eléctrico. En cambio, algunos cargadores genéricos pueden generar sobrecargas o voltajes inestables, aumentando el riesgo de daños en la batería.

5. Problemas con baterías externas

Las power banks pueden ser útiles, pero si son de mala calidad también representan un riesgo. Además, usar el celular de forma intensiva mientras se carga con una batería externa puede provocar sobrecalentamiento del dispositivo.

Investigación continúa

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué causó el incendio del celular en la estación Camarones del Metro capitalino.

Especialistas recomiendan revisar periódicamente el estado del dispositivo, evitar el uso de accesorios no certificados y prestar atención a cualquier señal anormal en la batería para prevenir accidentes.

