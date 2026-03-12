VIDEO: Kim Jong-un aparece con su hija de 13 años durante prueba de misiles ¿Se prepara para la guerra?

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, volvió a encender las alarmas internacionales luego de supervisar una prueba de misiles de crucero en medio de la creciente tensión militar con Corea del Sur y Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia estatal KCNA, el ensayo militar se realizó el pasado martes y tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento de los sistemas estratégicos del país.

Según el reporte oficial, la prueba buscó “evaluar la confiabilidad del sistema nacional de control integrado de armas estratégicas y los sistemas de detección y armas” del destructor Choe Hyon, además de verificar la eficacia del sistema de combate integrado.

Los proyectiles fueron lanzados simultáneamente hacia el mar Amarillo, donde impactaron en objetivos insulares previamente designados. Este ensayo ocurrió apenas días después de otra prueba similar supervisada también por Kim.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y su hija, vuelven a aparecer juntos en tácticas de guerra / Especial

Ejercicios militares aumentan tensión en la región

Las pruebas de Corea del Norte se desarrollan en paralelo al ejercicio militar Freedom Shield, que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron esta semana y que se extenderá hasta el 19 de marzo con la participación de unos 18 mil efectivos.

Tanto Seúl como Washington han insistido en que estos ejercicios tienen carácter defensivo, pues buscan mejorar la preparación operativa mediante simulaciones y maniobras en campo.

Sin embargo, el régimen de Pionyang ha denunciado estas acciones como un ensayo de invasión. La hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, lanzó una advertencia directa al señalar que estos ejercicios podrían tener “consecuencias terribles”.

Corea del Norte prueba el alcance de sus misiles ante una posible guerra contra Corea del Sur y Estados Unidos / Especial

Corea del Norte refuerza su disuasión nuclear

Durante la prueba, Kim Jong-un destacó que la disuasión nuclear del país está integrándose de manera más sofisticada dentro de su sistema militar.

El líder también ordenó revisar el diseño de futuros destructores y fortalecer la capacidad de ataques estratégicos, además de incorporar nuevos sistemas de armas.

La agencia KCNA volvió a describir los misiles como “estratégicos”, lo que sugiere que podrían ser capaces de transportar ojivas nucleares.

Kim Jong-un vuelve a poner tenso el ambiente en Asia por sus ejercicios militares / Especial

Además, Kim solicitó acelerar la construcción de un nuevo destructor para completarlo antes del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, que se celebra en octubre.

La presencia de su hija vuelve a generar especulación

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de la hija adolescente del líder, quien apareció nuevamente en las imágenes difundidas por el régimen.

La joven, que se cree podría llamarse Kim Ju-ae o Kim Ju-hae y tener alrededor de 13 años, ha comenzado a acompañar a su padre en eventos militares de alto perfil.

Su presencia ha despertado especulaciones entre analistas y servicios de inteligencia surcoreanos sobre la posibilidad de que sea preparada como futura sucesora del régimen.