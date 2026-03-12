Festival Mundo Japan 2026: comida, cosplay y cultura asiática gratis en CDMX

La cultura asiática volverá a invadir la Ciudad de México con el Festival Mundo Japan 2026, un evento que mezcla gastronomía, arte, música y cosplay en un solo lugar… y lo mejor: la entrada será totalmente gratuita.

La séptima edición del festival se realizará el domingo 17 de mayo de 2026, de 11:00 a 17:00 horas, en el Centro de Convenciones Churubusco, en la zona de Coyoacán. El plan pinta ideal para ir con amigos, familia o simplemente lanzarte a descubrir sabores, tradiciones y personajes que normalmente solo vemos en anime, películas o documentales.

Todo lo relacionado a la cultura japonesa se podrá encontrar en este evento / Redes Sociales

Un recorrido por Asia… sin salir de la CDMX

El evento contará con alrededor de 100 stands en los que se podrá encontrar desde comida japonesa hasta dulces turcos o sabores tibetanos, lo que convierte el recorrido en un auténtico viaje gastronómico.

Además, habrá espacios para comprar artículos orientales, accesorios, souvenirs y coleccionables, ideales para quienes disfrutan del anime o de la cultura asiática.

Música, danza y artes marciales en vivo

Entre las actividades destacadas del festival habrá presentaciones culturales que permitirán conocer tradiciones de distintos países asiáticos.

Los visitantes podrán disfrutar de:

Danzas y música tradicional , con espectáculos que muestran símbolos y expresiones culturales.

Exhibiciones de artes marciales , donde se podrán ver demostraciones de disciplina, técnica y control corporal.

Concurso de cosplay, uno de los momentos más esperados del evento, con caracterizaciones inspiradas en personajes del anime y la cultura oriental.

Los artículos menos imaginables los podrás conseguir dentro de dos semanas / Redes Sociales

¿Dónde es el Festival Mundo Japan 2026 y cómo llegar?

El festival se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, en Coyoacán.

La forma más sencilla de llegar es utilizando el Metro General Anaya (Línea 2), ya que el recinto se encuentra a solo media cuadra de la estación.