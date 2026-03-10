Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Mono Punch está sufriendo bullying? Zoológico de Japón responde a videos virales

Niegan que Punch sea víctima de acoso y maltratos de otros monos/X: @ichikawa_zoo
Mediante un comunicado se aseguró que el pequeño macaco cada vez tiene más amigos en su manada

A lo largo de los últimos días se han vuelto virales en redes sociales varios videos del famoso mono Punch, en los que se observa que es reprendido e incluso agredido por otros macacos.


Las imágenes han generado indignación y preocupación en distintas partes del mundo. Sin embargo, el zoológico de Ichikawa, en Japón, emitió un comunicado para desmentir que el pequeño mono esté siendo víctima de bullying, calificando lo observado en los videos como “acciones disciplinarias” dentro de la manada.

Punch se refugió en el peluche de un chango ante el abandono de su madre/X: @ichikawa_zoo

La historia del mono Punch que conquistó internet

Desde hace unas semanas Punch ganó popularidad a nivel mundial luego de que se difundiera su historia.


De acuerdo con lo relatado por el zoológico, el mono fue abandonado y rechazado por su madre, por lo que los cuidadores decidieron regalarle un peluche con forma de chango.


Este objeto le ha servido como refugio emocional y le brinda seguridad frente a otros animales de su especie, lo que despertó simpatía entre miles de usuarios en internet.

A diario el zoológico de Ichikawa recibe cientos de visitantes únicamente por Punch/X: @ichikawa_zoo

Videos de ataques generaron preocupación

Aunque el zoológico señala que Punch ha mostrado avances en su convivencia con la manada, algunos videos virales han mostrado ataques por parte de macacos más grandes.


Esto provocó que personas de diferentes países pidieran que el animal fuera separado del grupo para protegerlo.


Sin embargo, los especialistas del zoológico aseguran que estas interacciones forman parte del proceso natural de adaptación social entre macacos.

Los videos que supuestamente muestran que Punch está ‘siendo acosado’ por otros monos continuaron volviéndose virales y, como resultado, hemos recibido muchas muestras de preocupación de personas tanto en Japón como en el extranjero.

Los macacos japoneses siguen una sociedad jerárquica estricta, y los individuos dominantes muestran ‘acciones disciplinarias’ hacia sus subordinados. Estos comportamientos son diferentes de lo que los humanos considerarían ‘abuso’”, se lee en el comunicado emitido por el zoológico de Ichikawa este martes 10 de marzo.

Zoológico explica que no se trata de maltrato

El zoológico también explicó que estas “acciones disciplinarias” no ocurren de forma constante.


De hecho, Punch pasa la mayor parte del día tranquilo, y cada vez más macacos interactúan con él, lo cuidan o juegan a su alrededor.


No obstante, las autoridades del zoológico reconocieron que algunos macacos de alto rango mostraron agresividad con mayor frecuencia, por lo que fueron retirados del grupo desde el pasado 8 de marzo como medida preventiva.


Además, señalaron que el recinto cuenta con tres veterinarios especializados, quienes revisan diariamente el estado de salud de todos los macacos.

Según el zoológico, Punche cada vez se adapta más a su manada/X: @ichikawa_zoo

Separar a Punch podría ser peor para su desarrollo

El zoológico de Ichikawa aseguró que la integridad de Punch no está en riesgo y que separarlo de la manada podría afectar su desarrollo social.


Los especialistas explicaron que el objetivo es fomentar la convivencia natural dentro del grupo, ya que aislarlo podría impedir que vuelva a integrarse.

Hasta este momento, no hay evidencia de que Punch haya sido atacado de una manera que ponga en peligro su supervivencia. Además, no tenemos intención de ignorar esta “disciplina” ni de modificar nuestro cuidado para atraer simpatía del público y así aumentar el número de visitantes al zoológico o incrementar nuestras ganancias.

Muchas personas han expresado la opinión de que ‘Punch debería ser separado del grupo’. Este sentimiento es completamente comprensible. Sin embargo, Punch se ha acostumbrado a vivir dentro de este grupo, por lo que separarlo ahora crearía el riesgo de que nunca pudiera volver al grupo y tendría que vivir separado por el resto de su vida”, concluye el comunicado del zoológico.
