Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Inesperado! América tendrá equipo en la Queens League
CF América está muy cerca de integrarse a la Queens League. Tal como adelantó el Franco en su columna en RÉCORD, podemos confirmar ya solo es cuestión de tiempo para que el conjunto de las Águilas se convierta en el décimo equipo que conforme La Liga de las Reinas.
A solo cuatro días del arranque del tercer split de la Queens League, aún no se ha publicado el calendario de la primera jornada. Esto se debe a que el conjunto azulcrema aún se encuentra a detalles de integrarse a la liga de Gerard Piqué.
Incluso sin el anuncio oficial, las Águilas ya generan gran expectativa, y es que, el club estaría reforzándose con jugadoras que actualmente tienen contrato con otros equipos, pero que verían con buenos ojos mudarse al “Nido”, porque sí, el plantel entrenaría en las instalaciones de Coapa.
¿América con dos torneos?
Detrás de este movimiento existe un objetivo aún más ambicioso. Hace una semana se reveló que el América tendría asegurada su participación en el The Soccer Tournament (TST).
El torneo internacional de futbol 7 que reparte un premio de un millón de dólares. El equipo que compita en la Queens League sería la base del plantel que dispute dicho certamen.
Para el TST, el proyecto tiene a Janelly Farías como presidenta y jugadora del equipo. La exfutbolista profesional también podría integrarse al plantel de la Queens League, aunque todavía no se define si asumiría un rol directivo, deportivo o ambas funciones.
Miguel Layún; pieza importante
Gran parte de esta gestión estaría encabezada por Miguel Layún, presidente de la Kings League Américas y de la Queens League México. Layún mantiene una relación cercana con el América, club del que es referente histórico, y ha impulsado su presencia en plataformas digitales mediante transmisiones en línea en su canal Layvtime.
Además, Layún ya fue pieza clave en la incursión azulcrema en torneos de futbol 7, particularmente en su participación en el TST 2025, donde el equipo no logró superar la fase de grupos. Ahora, el directivo buscaría replicar el proyecto con la rama femenil para potenciar su crecimiento deportivo y mediático.