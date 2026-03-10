Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023

Víctor Font, empresario catalán que es candidato a la presidencia del Barcelona | IG @victor_font
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 12:06 - 10 marzo 2026
Sigue la polémica en torno a 'La Pulga' y de cara a las elecciones de presidente en el club blaugrana

Lionel Messi vuelve a quedar en el centro de la escena política del FC Barcelona. En plena campaña por las elecciones presidenciales del club, el candidato opositor Víctor Font pidió públicamente al capitán argentino que "explique la verdad" sobre el fallido intento de regreso en 2023, un episodio que sigue generando versiones enfrentadas entre dirigentes y protagonistas del entorno blaugrana.

El empresario lanzó su pedido durante un debate con Joan Laporta en el evento Nueva Economía Fórum (NEF), donde aseguró que los socios del club merecen conocer lo que realmente ocurrió. La polémica se intensificó en los últimos días tras las declaraciones de Xavi Hernández, que apuntó contra la gestión de Laporta por haber frenado la operación.

Lionel Messi durante su etapa con Barcelona I EFE

Víctor Font pide a Messi que aclare la situación

Durante su intervención, Font afirmó que sería importante que Messi se pronuncie antes de las elecciones del club. "Creo que Messi no se pronunciará de aquí al domingo, pero ojalá que sí. Que explique la verdad para que los socios no vayan a votar engañados", expresó el candidato opositor.

El dirigente sugirió además que el tema se ha utilizado como una "cortina de humo" en medio de la ilusión generada por el nuevo proyecto deportivo liderado por el entrenador Hansi Flick y la aparición de jóvenes talentos en el equipo. En ese contexto, insistió en que los socios del Barcelona merecen claridad sobre uno de los episodios más sensibles de los últimos años.

Víctor Font, aspirante a la presidencia del Barcelona | EFE

Mientras tanto, el club se prepara para un momento clave tanto en lo institucional como en lo deportivo. El próximo domingo los socios acudirán al Camp Nou para elegir entre la continuidad de Laporta o la llegada de Font a la presidencia, mientras que el equipo afrontará el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League frente al Newcastle.

Versiones cruzadas entre Xavi, Laporta y Tebas sobre Messi

La controversia se intensificó tras las declaraciones de Xavi Hernández en una entrevista con La Vanguardia, donde aseguró que el Barcelona tenía luz verde para el regreso del argentino. Según el exentrenador, el club incluso había iniciado negociaciones con el padre de Messi, pero finalmente la operación fue frenada por la presidencia.

Joan Laporta respondió rápidamente y ofreció una versión distinta. El actual presidente explicó que el club preparó el contrato y lo envió a Jorge Messi, pero que posteriormente el entorno del jugador decidió no continuar con la operación debido a la presión que implicaría su regreso y a las ofertas económicas que tenía sobre la mesa.

Xavi Hernández en un partido mientras dirigía al Barcelona | AP

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, también contradijo el relato de Xavi. El dirigente aseguró que nunca hubo una consulta formal del Barcelona sobre la inscripción de Messi dentro del Fair Play financiero, lo que habría hecho muy difícil concretar la operación en aquel momento.

