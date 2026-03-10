Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Serán 62 mil espectadores! FC Barcelona recibe licencia para ampliar aforo en el Camp Nou

remodelado Camp Nou del FC Barcelona l X:FCBarceloa_es
Ramiro Pérez Vásquez 08:20 - 10 marzo 2026
El conjunto blaugrana emitió un comunicado tras el visto bueno del Ayuntamiento

El FC Barcelona informó mediante un comunicado oficial que ha recibido la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1C de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, documento otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona y que permite avanzar en la reapertura progresiva del estadio. Con esta autorización administrativa, el club podrá ampliar la capacidad operativa del recinto en los próximos encuentros.

De acuerdo con la entidad blaugrana, la nueva licencia habilita la apertura del sector conocido como Gol Norte, una de las áreas clave dentro del proyecto de modernización del estadio. Gracias a esta incorporación, el aforo permitido del inmueble aumenta hasta un total de 62 mil 652 espectadores, lo que representa un paso importante dentro del proceso de regreso paulatino del público a la renovada casa del club.

Camp Nou l X:FCBarcelona_es

¿Qué contempla la Fase 1C?

La Fase 1C del proyecto contempla además la puesta en funcionamiento de nuevos espacios premium dentro del estadio. Entre ellos se encuentran las salas VIP denominadas Pitch Club y Main Hub, ubicadas en la primera y segunda grada del sector de Tribuna, diseñadas para ofrecer experiencias exclusivas a aficionados y patrocinadores.

Asimismo, el plan incluye el espacio denominado Mini Hub, localizado en el sector de Lateral del estadio. Estas áreas forman parte de la estrategia del club para diversificar las experiencias dentro del recinto y potenciar nuevas fuentes de ingresos vinculadas a hospitalidad y entretenimiento.

Avanzan las obras del Spotify Camp Nou rumbo a su reapertura | X: @FCBarcelona_es

¿Más habilitaciones?

Otro de los elementos destacados dentro de esta etapa de obras es la habilitación de la nueva zona destinada a la grada de animación. Este espacio estará situado en el Gol Sur y estará reservado para grupos de aficionados organizados que impulsan el ambiente durante los partidos.

El club explicó que la implementación de esta zona busca fortalecer la atmósfera en el estadio y recuperar uno de los elementos característicos de los encuentros del Barcelona: el apoyo constante de su afición durante los 90 minutos que ahora se verá aumentada.

Spotify Camp Nou | fcbarcelona.com

Las autoridades municipales, por su parte, supervisaron que las áreas incluidas en esta fase cumplieran con los requisitos de seguridad, accesibilidad y operación necesarios para recibir público. La licencia de primera ocupación certifica que los espacios pueden utilizarse de manera oficial dentro del funcionamiento del estadio.

Con este nuevo avance en las obras del Spotify Camp Nou, el FC Barcelona continúa con el proceso gradual de reapertura de su recinto mientras siguen los trabajos de modernización del proyecto conocido como Espai Barça, cuyo objetivo es transformar el estadio en uno de los complejos deportivos más modernos de Europa.

