¿Se cancela la pelea? Carlos Trejo denuncia ataque directo antes de enfrentar a Alfredo Adame
A solo unos días de que se lleve a cabo el evento Ring Royale, cuya pelea estelar será Carlos Trejo vs Alfredo Adame, el famoso cazafantasmas reveló haber sido víctima de un ataque directo afuera de su casa.
El hecho ha generado dudas entre el público sobre si existe riesgo de que se cancele el enfrentamiento, uno de los más esperados desde hace años.
Ring Royale: la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame
Será el próximo domingo 15 de marzo cuando se realice Ring Royale en la Arena Monterrey, evento organizado por el influencer Poncho de Nigris.
El espectáculo consistirá en peleas de exhibición de boxeo entre personalidades del mundo del espectáculo y el deporte.
Entre los combates destaca la pelea estelar entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, quienes mantienen una rivalidad de más de 20 años.
Durante ese tiempo han protagonizado discusiones, gritos e incluso empujones, pero nunca habían llegado a enfrentarse en el ring, como está programado ahora.
Carlos Trejo denuncia ataque antes de la pelea
A pocos días del evento, Carlos Trejo reveló que fue víctima de un ataque directo, el cual le provocó lesiones en la mano.
“Cerca de la pelea (en Ring Royale contra Alfredo Adame) un tipo viene con un tubo, alcancé a meter la mano y me pegó en el dedo. Para mí fue un ataque, no, no me robaron nada.
No tengo la menor duda (de que Alfredo Adame sea el causante), seguramente están tratando de hacer cualquier cosa para que no llegue, pero voy a llegar. Entonces ahorita ya aumenté la seguridad (…) está enfermo ese tipo”, declaró Trejo en una entrevista con el programa Sale el Sol.
Su mascota ayudó a ahuyentar al agresor
El cazafantasmas y autor del libro Cañitas explicó que, además de su reacción ante el agresor, su mascota también ayudó a evitar que el ataque pasara a mayores.
Trejo relató que soltó a su lobo mexicano de 11 meses, el cual persiguió al atacante y lo obligó a huir.
Ahorita ya aumenté la seguridad y vamos a empezar a andar con el lobo; luego luego se les arrancó y al ver al lobo encima, pues inmediatamente corrieron”, agregó.
Cartelera completa de Ring Royale 2026
Pese al ataque denunciado por Trejo, la pelea contra Alfredo Adame sigue confirmada, por lo que la cartelera del evento continúa en pie.
El espectáculo promete cumplir con las expectativas del público.
Peleas de boxeo
Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
Alberto del Río "El Patrón" vs. Chuy Almada
El Abelito vs. Bull Terrier
Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine
Otros espectáculos del evento
Además de los combates, Ring Royale incluirá otros shows para el público:
Batallas de freestyle
Aczino vs. Azuky
Lobo Estepario vs. Jony Beltrán
RC vs. Ghetto Living
Presentaciones musicales
Se ha confirmado la participación de Luis R. Conríquez, además de otros artistas invitados.