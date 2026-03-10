Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Max Verstappen y otros pilotos de F1 que han participado en carreras de resistencia

Verstappen correrá las 24 Horas de Nürburgring | verstappen.com
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:00 - 10 marzo 2026
El neerlandés competirá en las 24 horas de Nürburgring y se suma a la lista de pilotos de F1 que han probado suerte en carreras de resistencia

¿Una vida fuera de la Fórmula 1? La continuidad de Max Verstappen en la máxima categoría ha sido una incógnita en semanas recientes, ante las quejas que el neerlandés ha externado por el nuevo reglamento técnico. El piloto de Red Bull ha dejado claro que el día que no se sienta contento dejará la categoría y parece que ya se prepara para probar nuevos aires.

A principios de esta semana se confirmó que el tetracampeón del mundo hará su debut en la legendaria carrera de resistencia de las 24 Horas de Nürburgring este año, al volante de un Mercedes-AMG GT3 con los colores de Red Bull. Con ello, Verstappen se sumará a la lista de pilotos que dieron el salto de la F1 a la resistencia en distintos momentos de su carrera.

Max Verstappen previo al Gran Premio de Australia 2026 | AP

Pilotos de F1 que han corrido carreras de resistencia

El caso más recordado en la actual parrilla de la Formula 1 es el español Fernando Alonso. Bicampeón mundial con Renault, el asturiano consiguió el título del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en la campaña de 2018-19 y triunfó en las 24 Horas de Le Mans en dos ocasiones (2018 y 2019). También ganó las 24 Horas de Daytona (2019), además de participar en las 500 Millas de Indianápolis de IndyCar Series y en el Rally Dakar.

Por otra parte, Kevin Magnussen, quien actualmente ya no tiene asiento en la Fórmula 1, también compitió en las 24 Horas de Le Mans, a lado de su padre Jan en la categoría LMP2, en 2021. Ese año también probó suerte en el SportsCar Championship, en el equipo de Chip Ganassi, con el cual ganó el Detroit Grand Prix en el Prototipo 01.

Nico Hülkenberg, actualmente con Audi, también es un amante de las categorías de resistencia, y previo a su debut en Formula 1 participó y ganó las 24 Horas de Le Mans (2015), al lado de Nick Tandy y Earl Bamber. Mientras que Antonio Giovonazzi, Robert Kubica, Nyck de Vries y Kamui Kobayashi, expilotos de F1, también participaron al menos una vez en Le Mans.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de México 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez | IMAGO 7
¿Cuándo competirá Verstappen en las 24 horas de Nürburgring?

Verstappen compartirá el Mercedes-AMG GT3 número 3 con los pilotos oficiales Lucas Auer y Jules Gounon, además de Daniel Juncadella, recientemente fichado por Genesis para su programa Hypercar. Tanto Auer como Gounon y Juncadella poseen una vasta experiencia en el exigente trazado de Nürburgring Nordschleife.

Para preparar el gran evento, el cuarteto disputará la carrera NLS2 este mes. La fecha de esta prueba se adelantó una semana, al 21 de marzo, a petición de Mercedes para facilitar la participación de Max, quien el próximo domingo 15 disputará el Gran Premio de China y el domingo 28 el Gran Premio de Japón en la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen, piloto de Red Bull | AP
