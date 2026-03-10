Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?

Ramiro Pérez Vásquez 09:19 - 10 marzo 2026
El lusitano tiene en incertidumbre a Portugal por una lesión reciente con Al Nassr

La incertidumbre continúa entre la afición mexicana para tener a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte; Portugal tendrá que dar a conocer su lista de seleccionados para el partido ante México del próximo 28 de marzo en donde se desconoce la posible presencia del delantero de Al-Nassr.

Roberto Martínez tiene que hacerles saber a los diversos equipos en los que juegan sus convocados dos semanas antes del juego de Fecha FIFA, es por ello que la fecha, a más tardar, sería el viernes, día dedicado al Vía Crucis, 13 de marzo; momento en el que se sabrá a los futbolistas llamados.

Desde el país lusitano se está manejando el posible llamado de Mateus Mané, delantero de 18 años, quien es una de las joyas del futbol juvenil; sin embargo, el actual elemento del Wolverhampton se ha inclinado a jugar con Inglaterra Sub 18 y Roberto Martínez buscaría amarrarlo para Portugal.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP

¿Cómo se encuentra Cristiano Ronaldo?

El tiempo es el principal enemigo de Cristiano Ronaldo. El enfrentamiento amistoso entre México y Portugal está pactado para el próximo a escasas semanas y el astro portugués sigue en rehabilitación para estar en condiciones de volver a disputar un partido.

A pesar de que el proceso de sanación ha comenzado formalmente, el cuerpo médico del club árabe y de la selección de Portugal mantienen un pronóstico reservado. La prioridad es evitar una recaída que comprometa el cierre de temporada, por lo que su participación en el duelo ante el Tri se decidirá conforme a su evolución en los próximos días. Recientemente dejó una imagen alentadora mostrando parte de su recuperación.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

¿Qué sucedió y qué lesión tiene CR7?

Fue a nueve minutos del final del partido, en la visita de Al-Nassr a Al-Feiha, que 'El Bicho' fue reemplazado en el campo Abdullah Al-Hamdan. Al portugués se le vio con gestos de dolor y de inmediato se encendieron las alarmas, pero el club se espero hasta realizar los exámenes médicos pertinentes para dar un diagnóstico preciso.

Cristiano Ronaldo recibiendo atención médica | @CRonaldoNews

"Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", informó el club saudí el pasado martes 3 de marzo por medio de un parte médico en redes sociales. Sin embargo, unas declaraciones recientes de Jorge Jesús ha alertado ser más grave.

