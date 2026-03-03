Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Carlos Vela avala que México tenga un tercer mundial: "Es un paso importante para el país"

Carlos Vela explica porque es importante el Mundial en México | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:06 - 03 marzo 2026
El mexicano afirma que el mundial es una gran oportunidad para México para mostrar al mundo lo mucho que ha evolucionado

El exseleccionado mexicano Carlos Vela aseguró que tener un Mundial en México representará un paso trascendental para el país en todos los sentidos. El delantero, con experiencia en Copas del Mundo, destacó la magnitud que implica no solo disputar el torneo, sino ahora tener la oportunidad de organizarlo.

Carlos Vela portando la jersey de México l AP

Creo que va a ser un paso muy importante para el país, porque me ha tocado jugarlo y no lo vives de la manera que lo puedes vivir como un aficionado.

El atacante explicó que, como futbolista, la experiencia mundialista se vive de forma distinta debido a la concentración absoluta en el rendimiento deportivo.

Para mí estás concentrado, estás enfocado en solo jugar, en representar a tu país, en que toda la gente está viéndote, deseando que juegues bien, que ganes y no eres consciente de la magnitud que es representar a tu país y jugar un Mundial.
Carlos Vela presumió su asistencia al Super Bowl | MEXSPORT
Carlos Vela habló sobre que espera del Mundial | MEXSPORT

Desde su perspectiva, la organización del torneo permitirá que México aproveche la vitrina internacional para mostrar su crecimiento y potencial.

Vela también destacó los beneficios económicos y culturales que traerá el evento, así como la oportunidad de proyectar una imagen positiva a nivel global.

¿Quién tiene más presión según Carlos Vela?
Trofeo de la Copa del Mundo | MEXSPORT

En un tono más relajado, el exjugador también fue cuestionado sobre qué considera más sencillo: ser actor o goleador. Con una sonrisa, respondió que la actuación implica menos presión.

En la actuación hay menos presión, así que puedes fallar; en el futbol puedes fallar y te están cayendo por todos lados
México
