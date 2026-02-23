Verificación de edad requerida
FIFA Series 2026: Lo que debes de saber del torneo alternativo previo a la Copa del Mundo
A menos de cuatro meses del arranque del Mundial: México, Estados Unidos y Canadá 2026, FIFA anunció un nuevo certamen alternativo que funcionará como medio de preparación de cara a la Copa del Mundo.
El torneo FIFA Series 2026 tiene como finalidad no solo una pequeña probada de lo que será la justa mundialista, sino que pretende ser un espacio para que selecciones que no compiten regularmente tengan la oportunidad de hacerlo.
Marzo y abril serán los meses que abarcarán la realización del certamen, a solo dos meses del partido inaugural entre Selección Mexicana y Sudáfrica, el día 11 de junio.
El campeonato interno constará de 48 selecciones entre las que destaca la participación de Cabo Verde, Nueva Zelanda, Curazao, Uzbekistán, Australia, las cuales ya están clasificadas a la justa mundialista.
¿Qué selecciones faltan por clasificar a la Copa del Mundo?
Quedan pocos lugares para meterse a participar en la Copa del Mundo: la Primera Ronda de partidos de Repechaje comenzará el 26 de marzo cuando se enfrenten Bolivia vs Surinam y Nueva Caledonia vs Jamaica.
El 31 de marzo serán las Finales donde Irak se enfrentará al ganador de Bolivia y Surinam, mientras que República del Congo enfrentará al vencedor de Nueva Caledonia vs Jamaica.