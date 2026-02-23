Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

FIFA Series 2026: Lo que debes de saber del torneo alternativo previo a la Copa del Mundo

Copa del Mundo 2026 | AP
Jorge Armando Hernández 13:09 - 23 febrero 2026
El certamen se perfila para 'calentar' la justa más grande en la historia a nivel de selecciones

A menos de cuatro meses del arranque del Mundial: México, Estados Unidos y Canadá 2026, FIFA anunció un nuevo certamen alternativo que funcionará como medio de preparación de cara a la Copa del Mundo.

Mundial 2026: FIFA anuncia FIFA Series 2026| MEXSPORT

El torneo FIFA Series 2026 tiene como finalidad no solo una pequeña probada de lo que será la justa mundialista, sino que pretende ser un espacio para que selecciones que no compiten regularmente tengan la oportunidad de hacerlo.

El Mundial 2026 en México incrementará la demanda de servicios turísticos y presionará los precios durante el verano./ Pixabay

Marzo y abril serán los meses que abarcarán la realización del certamen, a solo dos meses del partido inaugural entre Selección Mexicana y Sudáfrica, el día 11 de junio.

El campeonato interno constará de 48 selecciones entre las que destaca la participación de Cabo Verde, Nueva Zelanda, Curazao, Uzbekistán, Australia, las cuales ya están clasificadas a la justa mundialista.

Estadio Akron, casa de las Chivas y sede mundialista | IMAGO7

¿Qué selecciones faltan por clasificar a la Copa del Mundo?

Quedan pocos lugares para meterse a participar en la Copa del Mundo: la Primera Ronda de partidos de Repechaje comenzará el 26 de marzo cuando se enfrenten Bolivia vs Surinam y Nueva Caledonia vs Jamaica.

El 31 de marzo serán las Finales donde Irak se enfrentará al ganador de Bolivia y Surinam, mientras que República del Congo enfrentará al vencedor de Nueva Caledonia vs Jamaica.

