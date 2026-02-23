Diablos Rojos del México: El cuadrangular financiero que disparó sus utilidades en 2025

Los Diablos Rojos del México no solo dominaron el diamante en 2025; también consolidaron su posición como un titán financiero. De acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y recuperado por El Cronista, el equipo escarlata registró un crecimiento exponencial del 862% en su utilidad neta de la parte controladora.

Con ello, alcanzaron los 77 millones de pesos al cierre del año pasado, frente a los 8 millones obtenidos en 2024. Este desempeño histórico fue impulsado por ingresos totales que ascendieron a 731 millones de pesos, un incremento anual del 27.5%. La combinación de éxito deportivo y una gestión comercial agresiva permitió capitalizar el flujo de aficionados en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Jugadores de Diablos Rojos en celebración en la Serie del Rey 2025 | IMAGO 7

Así logró Diablos Rojos el crecimiento financiero

El dinamismo financiero de la "Marea Roja" encontró su mayor impulso en el área comercial. Los ingresos por patrocinios repuntaron un 86.4%, sumando 57.5 millones de pesos. Según detalla el informe citado por El Cronista, la emisora atribuyó este comportamiento a "la incorporación de nuevas marcas interesadas en capitalizar la afluencia de aficionados y la exposición comercial dentro del estadio".

En cuanto a la asistencia, el número de aficionados creció un 5.3%, alcanzando los 281 mil 582 asistentes. Esto se tradujo en una recaudación por boletaje de 85.4 millones de pesos (+27.1%). El consumo interno también fue clave: la venta de bebidas en el inmueble generó 48.5 millones de pesos, igualando el crecimiento porcentual de la taquilla.

¿Qué vienen para los Diablos Rojos?

La obtención del título número 18 no solo nutrió las vitrinas, sino que optimizó los costos. La administración destacó que lograr el campeonato en menos juegos permitió una estrategia de eficiencia en el gasto durante el segundo semestre de 2025.

Juan Carlos Gamboa en el cuarto partido de la Serie del Rey de la LMB 2025 | IMAGO 7

Entre los ahorros más significativos destacan: Transporte y hospedaje (reducción del 57.6%); impuestos y derechos (caída del 51.5%), y publicidad y mercadotecnia (descenso del 48.8%). Esta reducción de costos resultó clave para la institución, que sigue con su crecimiento.

Hacia el futuro, la organización prevé que la utilidad neta mantenga una "tendencia ascendente en los próximos cinco años". Actualmente, la emisora reporta una sólida posición de efectivo de 852.83 millones de pesos, mientras que sus acciones en la BMV se mantienen estables en 27.04 pesos por unidad.

Jugadores de Diablos Rojos en la Serie del Rey 2025 de la LMB | IMAGO 7