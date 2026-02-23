Manchester United vence al Everton, con gol de Šeško, y se mete a puestos de Champions

Culminó la Jornada 27 de la Premier League con un Manchester United que batalló pero al final se llevó las tres unidades sobre el Everton, gracias al solitario gol de Benjamin Šeško para meterse a zona de puestos de Champions League con 46 unidades superando al Chelsea.

Así fue el partido

Manchester United se catapultaría al frente en los primeros esbozos del encuentro; al minuto 3 Pickford tendría la gran salvada, no en una sino hasta en dos ocasiones, tras el doble remató a bocajarro de Cunha que se insinuaba sobre el arco de los locales.

Al minuto 19 otro aviso de la visita pondría en alerta al Everton tras una buena acción colectiva. Bruno terminó con una entro preciso; sin embargo, Tarkowski llegaría para despejar el esférico. Minutos después un fuerte encontronazo, haría parar el juego, entre Barry y Mainnoo.

Manchester United vs Everton l AP

El Everton tendría la suya con una buena aproximación de Keane quien con pase largo encontraría a Ndiaye; pero, el senegalés, terminaría por no controlar el balón y se perdía una clara. En el minuto 36 Mbeumo se haría sentir con un disparo lejano que no provocaría peligro.

Antes del descanso, los locales seguirían al acecho pero Bruno Fernandes evitaría el acercamiento sobre el marco con un esfuerzo notable en zona defensiva al tapar a Garner para desviar un centro que amenazaba con abrir el marcador y con esa jugada se irían al descanso.

Premier League; Manchester United vs Everton l AP

Para la parte complementaria, el Manchester United seguiría insistiendo al 54’ Casemiro colgaría desde la derecha para Mbeumo que se elevaría pero el remate terminaría muy defectuoso con un Cunha que se lamentaba ante la saboreada en segundo palo.

Al minuto 66 Cunha quien buscaba su gol tendría un mano a mano, pero para su mala fortuna se resbalaría y la acción se quedaba en un suspiro más para la afición visitante; sin embargo, se quedarían minutos más de juego que pronto tendría su recompensa sobre el marco rival.

Benjamin Šeško l AP

¿Cómo fue el gol?