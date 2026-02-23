Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
“Sin cabeza el Cártel":surgen corridos tras la muerte de “El Mencho” en Jalisco

El fenómeno reaviva el debate sobre los narcocorridos y su relación con hechos de violencia./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:10 - 23 febrero 2026
Tras confirmarse que mataron a “El Mencho” en un operativo en Tapalpa, comenzaron a circular al menos dos corridos distintos

Tras la confirmación de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió durante un operativo del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, comenzaron a difundirse en redes sociales corridos que relatan su caída y el impacto dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“En Tapalpa lo cazaron”: uno de los corridos retoma el operativo donde murió “El Mencho”./ DEA

Las canciones, que circulan principalmente en plataformas digitales, retoman elementos del enfrentamiento, el traslado aéreo y las posibles consecuencias internas en la organización criminal. Hasta ahora, se han identificado al menos dos composiciones distintas que abordan el mismo hecho desde ángulos diferentes.

¿Qué dice el primer corrido sobre la muerte de “El Mencho”?

“Febrero loco como siempre. Ya no es rumor, es plomo.
Tapalpa arde, los radios gritan”.

Más adelante señala:
“Tapalpa ya suena recio, pues ha quedado en la historia,
Ahí murió don Nemesio, hombre de triste memoria”.

También hace referencia a su historial criminal y a la recompensa ofrecida por su captura:
“Los gringo por él ofrecían 10 millones dediarlo, pero siempre se escurría
no pudieron agarrarlo”.

En otra estrofa menciona:
“García Harfuch ha logrado lo que muchos no pudieron
A don Mencho lo encontraron y los soldados lo abatieron”.

El corrido concluye con una advertencia sobre la persecución a sus posibles sucesores:
“A los que lo sucedieron , el gobierno los anda buscando
Si viven, ya murieron aquí les seguiré contando”.
Las letras aluden a una posible disputa interna en el CJNG tras la muerte de su líder./ YouTube

¿Qué relata el segundo corrido sobre el operativo?

“Con helicópteros negros y soldados de verde,
abrieron fuego al gigante, no hubo chance de huir”.

Después describe las heridas y el traslado aéreo:
“Dicen que lo hirieron grave, lo subieron al `Black Hawk´, pero en el aire se apagó
Nemesio ya no volvió, el Mencho, el de las Cuatro Letras”.

También menciona una posible disputa interna:
“Sin cabeza el Cártel, los hijos pelean el trono,
El Mencho murió en el traslado rumbo a la CDMX”.

Y cierra con una fecha clave:
“22 de febrero la fecha en que rompió el cielo
El que la hace la paga, y el que manda ya no manda”.

La rápida aparición de estos corridos refleja cómo el género regional incorpora acontecimientos recientes de alto impacto nacional. No obstante, su difusión también reabre el debate sobre la representación del crimen organizado en la música popular mexicana.

Otro corrido hace referencia a la recompensa ofrecida por su captura./ RS
