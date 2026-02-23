“Sin cabeza el Cártel":surgen corridos tras la muerte de “El Mencho” en Jalisco

“Febrero loco como siempre. Ya no es rumor, es plomo.

Tapalpa arde, los radios gritan”.

Más adelante señala:

“Tapalpa ya suena recio, pues ha quedado en la historia,

Ahí murió don Nemesio, hombre de triste memoria”.

También hace referencia a su historial criminal y a la recompensa ofrecida por su captura:

“Los gringo por él ofrecían 10 millones dediarlo, pero siempre se escurría

no pudieron agarrarlo”.

En otra estrofa menciona:

“García Harfuch ha logrado lo que muchos no pudieron

A don Mencho lo encontraron y los soldados lo abatieron”.

El corrido concluye con una advertencia sobre la persecución a sus posibles sucesores:

“A los que lo sucedieron , el gobierno los anda buscando

Si viven, ya murieron aquí les seguiré contando”.