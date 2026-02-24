VIDEO: Incendian tienda 3B en Valle de Chalco; captan en video el momento del ataque

Una sucursal de Tiendas 3B fue atacada con un artefacto incendiario en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, hecho que quedó registrado en video y que generó movilización de cuerpos de emergencia.

Las imágenes que circulan en redes muestran el momento en que sujetos se aproximan al establecimiento y lanzan un objeto que provoca una explosión seguida de llamas en la zona de acceso. El fuego alcanzó parte de la fachada y mercancía cercana a la entrada.

Sujetos lanzaron un artefacto incendiario contra la fachada del establecimiento./ Captura de pantalla

El incidente ocurrió en la colonia Xico, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras observar humo y fuego en el inmueble. Bomberos y personal de Protección Civil acudieron para sofocar el incendio y evitar que se extendiera a comercios aledaños.

¿Qué ocurrió durante el ataque a la tienda 3B?

De acuerdo con los primeros reportes, el artefacto utilizado habría sido una bomba molotov. Tras lanzar el objeto, los responsables huyeron del lugar. Las autoridades municipales y estatales acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes.

Así fue el ataque en la tienda 3B en Av. Cuitláhuac en Valle de Chalco, para los que siguen diciendo que no es verdad....ayuden a dar difusión de lo que está pasando en el municipio



Resultaron un menor y su padre con quemaduras por la bomba molotov pic.twitter.com/MCOueLlEPi — Alerta Valle de Chalco (@AlertaValledech) February 23, 2026

Después de controlar la situación y evaluar los daños, la tienda suspendió actividades de manera temporal. Posteriormente, y tras realizar trabajos de limpieza y revisión de seguridad, el establecimiento reanudó operaciones.

Hasta el momento no se han reportado personas con lesiones graves derivadas del incendio, aunque las autoridades continúan recabando testimonios y revisando grabaciones de cámaras de vigilancia para identificar a los agresores.

Bomberos y Protección Civil acudieron para controlar el incendio en la colonia Xico./ X

¿Está relacionado con la violencia tras la muerte de “El Mencho”?

Autoridades no han confirmado que este ataque esté vinculado con los hechos violentos registrados en distintos estados luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en Jalisco el fin de semana.

Sin embargo, el incendio en Valle de Chalco ocurre en un contexto nacional en el que, desde el domingo, se han reportado quemas intencionales de vehículos particulares y de carga, bloqueos y otros actos violentos en diversas regiones del país.

Autoridades investigan si el ataque tiene relación con la ola de violencia tras la muerte de “El Mencho”./ RS