Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Incendian tienda 3B en Valle de Chalco; captan en video el momento del ataque

El momento del ataque a la tienda 3B en Valle de Chalco quedó captado en video./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:16 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El fuego alcanzó parte de la fachada y mercancía cercana a la entrada

Una sucursal de Tiendas 3B fue atacada con un artefacto incendiario en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, hecho que quedó registrado en video y que generó movilización de cuerpos de emergencia.

Las imágenes que circulan en redes muestran el momento en que sujetos se aproximan al establecimiento y lanzan un objeto que provoca una explosión seguida de llamas en la zona de acceso. El fuego alcanzó parte de la fachada y mercancía cercana a la entrada.

Sujetos lanzaron un artefacto incendiario contra la fachada del establecimiento./ Captura de pantalla

El incidente ocurrió en la colonia Xico, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras observar humo y fuego en el inmueble. Bomberos y personal de Protección Civil acudieron para sofocar el incendio y evitar que se extendiera a comercios aledaños.

¿Qué ocurrió durante el ataque a la tienda 3B?

De acuerdo con los primeros reportes, el artefacto utilizado habría sido una bomba molotov. Tras lanzar el objeto, los responsables huyeron del lugar. Las autoridades municipales y estatales acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes.

Después de controlar la situación y evaluar los daños, la tienda suspendió actividades de manera temporal. Posteriormente, y tras realizar trabajos de limpieza y revisión de seguridad, el establecimiento reanudó operaciones.

Hasta el momento no se han reportado personas con lesiones graves derivadas del incendio, aunque las autoridades continúan recabando testimonios y revisando grabaciones de cámaras de vigilancia para identificar a los agresores.

Bomberos y Protección Civil acudieron para controlar el incendio en la colonia Xico./ X

¿Está relacionado con la violencia tras la muerte de “El Mencho”?

Autoridades no han confirmado que este ataque esté vinculado con los hechos violentos registrados en distintos estados luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en Jalisco el fin de semana.

Sin embargo, el incendio en Valle de Chalco ocurre en un contexto nacional en el que, desde el domingo, se han reportado quemas intencionales de vehículos particulares y de carga, bloqueos y otros actos violentos en diversas regiones del país.

Autoridades investigan si el ataque tiene relación con la ola de violencia tras la muerte de “El Mencho”./ RS

La Fiscalía correspondiente mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si se trata de un hecho aislado o si guarda relación con otros eventos recientes.

Últimos videos
Lo Último
18:16 VIDEO: Incendian tienda 3B en Valle de Chalco; captan en video el momento del ataque
18:11 Juan Carlos Cacho revela que nunca se entendió del todo con Sinha
17:34 El futbol argentino entrará en paro y cancela la Jornada 9
17:32 ¿Cuántos militares murieron en el operativo para abatir al Mencho?
17:31 ¡WWE se pone Black & Gold! Dragon Lee y Rey Fénix estuvieron presentes en la goleada de LAFC al Inter Miami de Messi
17:30 La increíble casualidad entre los Seattle Seahawks, el crimen organizado y El Vaticano
17:10 “Sin cabeza el Cártel":surgen corridos tras la muerte de “El Mencho” en Jalisco
17:08 Zverev manda un mensaje previo a su debut en el Abierto Mexicano de Tenis: "Estoy feliz de estar aquí"
16:57 Antoine Griezmann en conversaciones para unirse al Orlando City de la MLS, según fuentes
16:50 Pedri y Ferrán Torres revelan la multa de Hansi Flick por llegar tarde en el Barcelona
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Incendian tienda 3B en Valle de Chalco; captan en video el momento del ataque
Contra
23/02/2026
VIDEO: Incendian tienda 3B en Valle de Chalco; captan en video el momento del ataque
Juan Carlos Cacho revela que nunca se entendió del todo con Sinha
Futbol
23/02/2026
Juan Carlos Cacho revela que nunca se entendió del todo con Sinha
Gobierno de Javier Milei 'frena' reelección anticipada de Claudio Tapia al frente de AFA | MEXSPORT
Futbol
23/02/2026
El futbol argentino entrará en paro y cancela la Jornada 9
¿Cuántos militares murieron en el operativo para abatir al Mencho?
Contra
23/02/2026
¿Cuántos militares murieron en el operativo para abatir al Mencho?
¡WWE se pone Black & Gold! Dragon Lee y Rey Fénix estuvieron presentes en la goleada de LAFC al Inter Miami de Messi
Lucha
23/02/2026
¡WWE se pone Black & Gold! Dragon Lee y Rey Fénix estuvieron presentes en la goleada de LAFC al Inter Miami de Messi
La increíble casualidad entre los Seattle Seahawks, el crimen organizado y El Vaticano
Empelotados
23/02/2026
La increíble casualidad entre los Seattle Seahawks, el crimen organizado y El Vaticano