Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho

El CJNG consolidó su base principal en Jalisco, estado donde surgió la organización./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:47 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Reportes de seguridad citados por medios nacionales indican que el CJNG llegó a tener influencia en una parte significativa del territorio mexicano

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un enfrentamiento con fuerzas militares en el oeste de México, ha vuelto a poner en el centro del debate la amplitud territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país, el CJNG logró extender su presencia a múltiples estados bajo el liderazgo de su fundador.

Reportes de seguridad señalan presencia del CJNG en estados como Michoacán y Guanajuato./ DEA

De acuerdo con reportes periodísticos, el CJNG mantuvo operaciones relevantes en Jalisco, entidad donde surgió y consolidó su estructura principal. Desde ahí, la organización expandió su influencia hacia otras regiones estratégicas tanto por rutas de tráfico como por control territorial.

Además de Jalisco, informes señalan presencia del CJNG en estados como Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Colima y Baja California, entre otros. En varias de estas entidades, el grupo sostuvo disputas con organizaciones rivales por el control de plazas consideradas clave para el trasiego de drogas.

¿En cuántos estados tenía presencia el CJNG?

Reportes de seguridad citados por medios nacionales indican que el CJNG llegó a tener influencia en una parte significativa del territorio mexicano. Analistas han señalado que su modelo de expansión combinó alianzas locales, confrontaciones directas y control de rutas estratégicas hacia Estados Unidos.

En el occidente del país, particularmente en Jalisco y Michoacán, la organización consolidó bases operativas importantes. En el Bajío, como en Guanajuato, el grupo protagonizó enfrentamientos con otros cárteles por el control del territorio. Mientras tanto, en la zona del Golfo y el sureste también se reportaron actividades vinculadas al grupo.

En Veracruz y Colima, el CJNG fue vinculado a disputas por control territorial./ RS

¿Qué cambia tras la muerte de “El Mencho”?

La muerte de su líder podría generar ajustes en la estructura operativa del cártel en los distintos estados donde tenía presencia. Especialistas advierten que, aunque el grupo cuenta con mandos regionales, la ausencia de su figura central podría provocar reacomodos internos.

La expansión del cártel alcanzó diversas regiones estratégicas para el tráfico de drogas./ RS

En regiones donde el CJNG mantiene disputas activas, cualquier transición en el liderazgo podría modificar el equilibrio entre grupos rivales. No obstante, expertos coinciden en que la estructura descentralizada del cártel podría permitirle mantener operaciones mientras se redefine su conducción.

Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones