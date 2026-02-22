El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un enfrentamiento con fuerzas militares en el oeste de México, ha vuelto a poner en el centro del debate la amplitud territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país, el CJNG logró extender su presencia a múltiples estados bajo el liderazgo de su fundador.

Reportes de seguridad señalan presencia del CJNG en estados como Michoacán y Guanajuato./ DEA

De acuerdo con reportes periodísticos, el CJNG mantuvo operaciones relevantes en Jalisco, entidad donde surgió y consolidó su estructura principal. Desde ahí, la organización expandió su influencia hacia otras regiones estratégicas tanto por rutas de tráfico como por control territorial.

Además de Jalisco, informes señalan presencia del CJNG en estados como Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Colima y Baja California, entre otros. En varias de estas entidades, el grupo sostuvo disputas con organizaciones rivales por el control de plazas consideradas clave para el trasiego de drogas.

¿En cuántos estados tenía presencia el CJNG?

Reportes de seguridad citados por medios nacionales indican que el CJNG llegó a tener influencia en una parte significativa del territorio mexicano. Analistas han señalado que su modelo de expansión combinó alianzas locales, confrontaciones directas y control de rutas estratégicas hacia Estados Unidos.

En el occidente del país, particularmente en Jalisco y Michoacán, la organización consolidó bases operativas importantes. En el Bajío, como en Guanajuato, el grupo protagonizó enfrentamientos con otros cárteles por el control del territorio. Mientras tanto, en la zona del Golfo y el sureste también se reportaron actividades vinculadas al grupo.

En Veracruz y Colima, el CJNG fue vinculado a disputas por control territorial./ RS

¿Qué cambia tras la muerte de “El Mencho”?

La muerte de su líder podría generar ajustes en la estructura operativa del cártel en los distintos estados donde tenía presencia. Especialistas advierten que, aunque el grupo cuenta con mandos regionales, la ausencia de su figura central podría provocar reacomodos internos.

La expansión del cártel alcanzó diversas regiones estratégicas para el tráfico de drogas./ RS