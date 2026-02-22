CDMX tomará medidas preventivas tras abatimiento de “El Mencho”, anuncia Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el gabinete de Seguridad capitalino implementará acciones preventivas tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y las reacciones registradas en distintos estados del país.

El gobierno capitalino reforzará la coordinación con fuerzas federales de seguridad./ FB: Clara Brugada

La mandataria local señaló que, ante los acontecimientos derivados del operativo federal y los bloqueos reportados en diversas entidades, la capital mantendrá coordinación con las fuerzas federales para reforzar la vigilancia y prevenir cualquier incidente.

El Mencho era considerado uno de los principales objetivos de seguridad en México y Estados Unidos./ DEA

A través de sus redes sociales, Brugada expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las instituciones encargadas de la seguridad nacional, destacando la importancia de actuar de manera coordinada ante escenarios de posible tensión.

En su mensaje, la jefa de Gobierno detalló que convocó al gabinete local para evaluar medidas y fortalecer la estrategia de seguridad en la ciudad.

“Todo el respaldo a Defensa, Guardia Nacional, fuerzas armadas y al gabinete de seguridad. Debido a estos acontecimientos convoqué al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas federales de seguridad. Estamos contigo Presidenta Sheinbaum”, escribió Brugada en su cuenta de X.

La capital del país no ha registrado incidentes relacionados con los bloqueos ocurridos en otras entidades; sin embargo, el gobierno local optó por reforzar la prevención ante cualquier eventualidad.

Todo el respaldo a @Defensamx1, @GN_MEXICO_, Fuerzas Armadas y al @GabSeguridadMX. Debido a estos acontecimientos convoqué al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas… https://t.co/EBcSOQLSGP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 22, 2026

Las autoridades capitalinas mantienen comunicación constante con instancias federales para monitorear la situación y asegurar que las actividades en la Ciudad de México continúen con normalidad.