Necaxa vs Querétaro se suspendió momentáneamente por supuestas detonaciones
Incertidumbre en Aguascalientes. En medio de la oleada de violencia que se vivió en distintos estados del país por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', el partido entre Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil, se suspendió varios minutos por supuestas detonaciones a las afueras del Estadio Victoria.
A pesar de la suspensión de múltiples partidos deportivos a lo largo y ancho del país por la situación en Jalisco, uno de los partidos que no fueron reagendado fue el de liga femenil entre Centellas y Gallos Femenil.
Suspensión momentánea
A pesar de la falta de un reporte oficial por parte de los dos equipos o de la liga MX Femenil. La transmisión mostró cómo, tras sólo un minutos después de haber iniciado la segunda parte del encuentro, las jugadoras de ambos equipos regresaron a los vestidores.
En videos compartidos en redes sociales, se alcanza a ver como la silbante detiene el encuentro en el Victoria y de un momento a otro, las jugadoras en el terreno de juego salen corriendo directo a la zona de bancas.
Aunque el audio no es muy bueno en los videos compartidos, previo al corte de escena, se alcanza a escuchar una detonación. El origen de la misma es desconocido y no hay reportes oficiales. Pero usuarios en redes han especulado que podría tratarse de un incidente relacionado con la violencia originada en Jalisco.
🚨🚨ATENCIÓN ACABA DE SUSPENDERSE EL NECAXA VS QUERETARO FEMENIL POR POSIBLES DETONACIONES 🚨🚨 pic.twitter.com/BuFLrDwDlH— Jesus Hirªm Pérez (@Hirampz12) February 23, 2026
Regresaron a jugar
Alrededor de 15 minutos más tarde, el partido se reanudó. En la transmisión de la misma liga no se revelaron más detalles pero el juego continuó sin mayores incidencias. Se espera que, al término del partido se revele más información sobre la situación en Aguascalientes.
