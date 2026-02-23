Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara

Chivas previo al partido de J7 ante Cruz Azul | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 19:53 - 22 febrero 2026
Los seleccionados rojiblancos no han detenido su itinerario de la semana a pesar del peligro que han generado los hechos de este domingo

Han sido horas de terror en México después de que se diera a conocer que 'El Mencho' ha sido abatido, situación que ha desatado un completo caos en algunos estados de la República Mexicana, principalmente en Jalisco.

La actividad futbolística ha pasado a segundo término, y muestra de ello es la cancelación del Clásico entre Chivas y América en la Liga MX Femenil; sin embargo, en otras latitudes la actividad parece seguir con normalidad.

El Estadio Akron se ha quedado sin actividad de Clásico | Imago7

¿Sí juega el Tri?

Correspondiente al siguiente partido amistoso de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de su país, los dirigidos por Javier Aguirre tienen en el calendario un partido ante Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio La Corregidora de Quéretaro, aunque esto podría ver cambios en el futuro cercano.

El duelo que cerraría la actividad de domingo y de la séptima jornada de la Liga MX sería Gallos Blancos en contra de Bravos de Juárez, pero debido a los bloqueos y sucesos violentos que han sucedido en el país, las autoridades han decidido suspender el juego que tiene la misma sede que el próximo del Tri.

Ante ello, parecía que las medidas de seguridad para el combinado tricolor serían superiores, pero por el momento no, este mismo domingo 22 de febrero, los jugadores de Chivas, quienes vienen de perder en contra de Cruz Azul, han arribado a Querétaro para acudir a la concentración con el resto de sus compañeros, pero aún no se sabe qué sucederá con el compromiso ante los islandeses.

¿Qué otros partidos se han pospuesto?

La situación en México ya ha alertado a muchos de los involucrados en la actividad deportiva en distintos estados de la República, como en Guadalajara para el Clásico Femenil; no obstante, no es el único compromiso que se ha cancelado.

El juego entre Tapatío y Tlaxcala de la Liga de Expansión también ha tenido que ver modificaciones en su desarrollo por la misma razón que en el partido de la femenil: los bloqueos dentro de Jalisco que ponen en riesgo la integridad de los jugadores y aficionados. Asimismo, de vuelta en el 'Circuito Rosa', el cotejo entre Necaxa y Querétaro tuvo que detenerse por unos minutos al escucharse lo que en principio parecían detonaciones a las afueras del Estadio Victoria; el partido pudo continuar posteriormente.

La Corregidora podría no tener partido del Tri por los hechos en México | Imago7

De momento, la información que se tiene al respecto del partido amistoso entre México e Islandia en Querétaro es que la sede, fecha y horario no han cambiado, pero debido a la actualidad en territorio mexicano, esto podría cambiar en los siguientes días, o incluso las siguientes horas.

