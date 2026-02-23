Efraín Juárez asegura que no busca "callar bocas" tras victoria sobre Rayados

El Club Universidad Nacional consiguió un importante triunfo ante Rayados de Monterrey, que confirmó el gran momento que vive el grupo al mantener la racha invicta en seis fechas disputadas. El entrenador del conjunto auriazul, Efraín Juárez, no pudo evitar sentirse ilusionado con su plantel.

En el día de su cumpleaños 38, Efraín Juárez recibió un muy buen regalo por parte de sus dirigidos, a quienes les da todo el crédito de lo bueno que está pasando con los Pumas.

Pumas venció a Rayados en el cumpleaños de Efraín Juárez | IMAGO7

¿Qué dijo Efraín Juárez tras victoria de Pumas sobre Rayados?

Siempre he dicho que todo lo que está ocurriendo es gracias a los jugadores. Han creído en el proceso y lo demuestran en cada acción. Para un técnico, lo más difícil es convencer, pero ellos han comprado la idea", expresó Efraín Juárez tras el triunfo sobre Rayados.

El técnico del conjunto auriazul también señaló que no busca cambiar el pensamiento de nadie, pues se enfoca en su trabajo y en lo que merece su grupo, el cual ha sufrido para conseguir lo que tienen hasta ahora.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, previo al partido ante Monterrey | IMAGO7

Nunca he trabajado para callar bocas; he trabajado para conseguir resultados toda mi vida. Este logro se lo debo mucho a los jugadores. No ha sido fácil: hemos sufrido, llorado, nos hemos abrazado y trabajado mucho."

Logré que en la pretemporada participara el 80% de los jugadores, algo que nunca había logrado antes desde que llegué. Sabía que, más que cuestión de tiempo, era necesario que todo encajara: los refuerzos, los nuevos integrantes y quienes están aportando y entendiendo el proyecto", explicó Juárez.

Efraín Juárez lanza mensaje a los mexicanos por violencia en el país

Por último, ante la complicada situación que atraviesa el país por disturbios en distintas regiones, Efraín Juárez prefirió no opinar, ya que considera que desde su posición es difícil hacerlo.

"Estoy al tanto de lo que pasa en el país, pero es difícil dar una impresión personal. Comento que debemos ponerle esfuerzo y espero que la situación mejore para los mexicanos", agregó Efraín Juárez.