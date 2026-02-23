Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Efraín Juárez asegura que no busca "callar bocas" tras victoria sobre Rayados

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, previo al partido ante Monterrey | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 20:54 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador del conjunto auriazul le dio crédito a sus jugadores por el momento que vive el club

El Club Universidad Nacional consiguió un importante triunfo ante Rayados de Monterrey, que confirmó el gran momento que vive el grupo al mantener la racha invicta en seis fechas disputadas. El entrenador del conjunto auriazul, Efraín Juárez, no pudo evitar sentirse ilusionado con su plantel. 

En el día de su cumpleaños 38, Efraín Juárez recibió un muy buen regalo por parte de sus dirigidos, a quienes les da todo el crédito de lo bueno que está pasando con los Pumas.

Pumas venció a Rayados en el cumpleaños de Efraín Juárez | IMAGO7

¿Qué dijo Efraín Juárez tras victoria de Pumas sobre Rayados?

Siempre he dicho que todo lo que está ocurriendo es gracias a los jugadores. Han creído en el proceso y lo demuestran en cada acción. Para un técnico, lo más difícil es convencer, pero ellos han comprado la idea", expresó Efraín Juárez tras el triunfo sobre Rayados. 

El técnico del conjunto auriazul también señaló que no busca cambiar el pensamiento de nadie, pues se enfoca en su trabajo y en lo que merece su grupo, el cual ha sufrido para conseguir lo que tienen hasta ahora.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, previo al partido ante Monterrey | IMAGO7

Nunca he trabajado para callar bocas; he trabajado para conseguir resultados toda mi vida. Este logro se lo debo mucho a los jugadores. No ha sido fácil: hemos sufrido, llorado, nos hemos abrazado y trabajado mucho."

Logré que en la pretemporada participara el 80% de los jugadores, algo que nunca había logrado antes desde que llegué. Sabía que, más que cuestión de tiempo, era necesario que todo encajara: los refuerzos, los nuevos integrantes y quienes están aportando y entendiendo el proyecto", explicó Juárez.

Efraín Juárez lanza mensaje a los mexicanos por violencia en el país 

Por último, ante la complicada situación que atraviesa el país por disturbios en distintas regiones, Efraín Juárez prefirió no opinar, ya que considera que desde su posición es difícil hacerlo. 

"Estoy al tanto de lo que pasa en el país, pero es difícil dar una impresión personal. Comento que debemos ponerle esfuerzo y espero que la situación mejore para los mexicanos", agregó Efraín Juárez.

Álvaro Angulo anota doblete con Pumas ante Rayados | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
23:28 Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
23:22 El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
22:56 “Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
22:50 "Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
22:25 Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
21:52 ¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU
21:39 ¡Lo lograron, lo rompieron! Chicharito reaparece con video en el que se muestra llorando
21:33 Dani Ceballos es baja del Real Madrid por lesión en la pantorrilla
21:20 Domènec Torrent enaltece a Pumas y Efraín Juárez: “no entiendo las críticas”
20:57 ¿Bancos cerrados este lunes 23 de febrero? Esto se sabe
Tendencia
1
Futbol ¡Capitán! Keylor Navas protagoniza emotivo momento con José Caicedo y la afición de Pumas
2
Futbol El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
3
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
4
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
5
Futbol Revelan inconformidad del Gato Ortiz por exclusión de la lista de candidatos para el Mundial 2026
6
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
Te recomendamos
Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
NFL
22/02/2026
El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
Otros Deportes
22/02/2026
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
Fórmula 1
22/02/2026
"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
Futbol
22/02/2026
Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU
Futbol Nacional
22/02/2026
¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU