¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU

La semana pasada se presentó oficialmente a la mascota oficial de Pumas Femenil. Una puma hembra que a la par de 'Goyo' será la encarga de animar al equipo femenino en los partidos en casa. Hoy, la nueva figura 'debutó' con el equipo.

Goya, la nueva mascota de Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

La presentación oficial de la mascota se realizó a través de una conferencia de prensa en las instalaciones de cantera en Ciudad Universitaria, donde se reveló el nombre y la botarga que comandará las porras de las aficiones.

'Goya' tiene una apariencia más estilizada y delgada que su similar del equipo varonil. Sus ojos son grandes y con pestañas prominentes, nariz roja y cejas finas y onduladas.

Goya, la mascota de Pumas Femenil, ha sido presentada en el estadio Olímpico Universitario durante el juego entre Pumas y Rayados.



🎥 @dtorrijoss pic.twitter.com/1qORKg4ncO — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 22, 2026

Hoy, la nueva mascota salió al terreno de juego para el partido de Liga MX entre Pumas y Monterrey de la Jornada 7 del Clausura. Aunque se espera que esté presente para los partidos del equipo en el Circuito Rosa, hoy salió en la cancha para hacer su presentación frente a la afición.

¿Cómo surgió la idea de la mascota femenil?

Tanto la UNAM como Pumas hicieron un concurso interno con el fin de dar un mensaje de inclusión en el futbol por lo que varios alumnos mandaron diseños de como debería verse una botarga para el equipo femenil.

El estudiante ganador fue Raúl Alejandro Morales Reyes cuyo diseño venció sobre otros 50. La idea del proyecto también fue fortalecer la imagen del conjunto femenil