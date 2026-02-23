"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen

Ya huele a Fórmula 1, ya apesta a Max Verstappen. Después de una Temporada 2025 en la que vino de menos a más, 'El León Neerlandés' ahora quiere demostrar una sola cosa: que sigue siendo el mejor piloto dentro de la Categoría Reina.

Rob Smedley, exingeniero de Ferrari, comentó en el podcast ‘High Performance’ su fanatismo por el piloto del país tulián, en especial por su manera de competir. El británico destacó que Mad-Max es su favorito, pues lo considera "un corredor de pura cepa".

Max Verstappen en su monoplaza | AP

Max es el paradigma de alguien que aporta su propia motivación y empuje cada hora de cada día. Está muy motivado. Es una máquina de ganar. Quiere ganar. Es muy competitivo. No hay la más mínima duda al respecto", comentó.

Smedley continuó enalteciendo la capacidad ganadora de Max, pues aunque comentó que los pilotos quieren ganar, no todos tienen la mentalidad de Verstappen. "Pero, ¿en qué medida pueden hacerlo cada hora, cada día? ¿En qué medida pueden motivarse para ser los mejores? Y no solo para ser los mejores, sino para conseguir una ventaja enorme sobre el siguiente mejor. Porque eso es precisamente lo que él quiere".

Max Verstappen, piloto de Red Bull | AP

"El piloto completo": Smedley

Las palabras para Max Verstappen por parte del británico no terminaron ahí, pues Rob Smedley declaró que el neerlandés es el piloto completo. Además de tener la habilidad, el corredor de Red Bull tiene confianza en sí mismo.

Hay que tener la competencia y la habilidad, eso es algo que se da por supuesto en la Fórmula 1. Pero tener ese plus de confianza en uno mismo, ser capaz de motivarse a uno mismo y a los que te rodean, eso es lo que, para mí, define a un piloto completo", aseveró.

Max Verstappen en su monoplaza | AP

¿Quiere Max Verstappen humillar a sus rivales?

Por último, Rob Smedley sentenció una frase lapidaria, de esas que quedan grabadas en la memoria de los aficionados. Para el británico, Max Verstappen no solo quiere ganar, sino que quiere demostrar porque es el mejor, a tal punto de humillar -en el buen sentido- a sus adversarios.

No lo hace porque no le basta con ganar a los demás. Es casi como si quisiera humillarlos. Y no lo digo en sentido negativo ni malicioso, pero eso es lo que pasa por su cabeza. Es el luchador definitivo", sentenció.