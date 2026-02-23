Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Derrota de Rayados desata burla de excampeón con Tigres: "Equipo diminuto"

Tigres derrotó al América en su Centenario | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 00:01 - 23 febrero 2026
El exjugador y campeón con Tigres aprovechó sus redes sociales para burlarse de Rayados tras la derrota con Pumas

Rayados de Monterrey sufrió una derrota dolorosa ante Pumas en Ciudad Universitaria. Los universitarios se llevaron la victoria 2-0 con anotaciones de Álvaro Ángulo quien tuvo uno de los mejores partidos con el conjunto felino. Este resultado, no sólo complica la temporada de Rayados sino que también desató las burlas de un viejo rival del cuadro regio.

Pumas fue contundente y pese a las críticas se mantiene en el lugar tres de la tabla general, Rayados había sido un rival complicado para Pumas ya que anteriormente lo había eliminado en liguilla en su casa CU.

Álvaro Angulo en CU celebrando su gol ante Rayados l IMAGO7

Burlas a Rayados

La derrota de Rayados generó reacciones diversas en redes sociales y uno de los que aprovechó para burlarse y publicar un post con veneno fue el exjugador y campeón con Tigres Jürgen Damm. El exdelantero hizo una publicación que le ardió a más de un aficionado rayado.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista de Tigres y América aprovechó para hablar sobre la 'grandeza' del conjunto regiomontano. De acuerdo con Damm, Monterrey es un 'equipo diminuto' que, a pesar de sus fuertes inversiones, el equipo no ha logrado sacar resultados importantes en Liga MX. Además, cuestionó sus participaciones en los Mundiales de Clubes.

Jürgen Damm llama equipo diminuto a Rayados l @jugendammr25

¿Qué ha sido de Jürgen Damm?
Jurgen Damm en partido ante Cruz Azul | IMAGO7

El exdelantero y excampeón con Tigres actualmente se encuentra como agente libre, su último equipo fue Oakland Roots Sports Club del Campeonato de la USL Championship, un equipo de la Segunda División de Estados Unidos.

