Los Tigres se han convertido en uno de los equipos más ganadores y populares de la última década, razón por lo cual han puesto en predicamentos a los grandes de la Liga MX. Uno de los equipos con los cuales tuvo una de las rivalidades más importantes en los últimos años ha sido el America.

Ambos equipos llegan a la Jornada 8 del Clausura 2026 con altas y bajas, la realidad es que se espera un partido de alto voltaje en el Universitario de Nuevo León.

América vs Tigres | IMAGO7

A solo unos días de disputarse uno de los duelos más interesantes del campeonato, te dejamos una lista de los cinco momentos más fervientes de esta rivalidad.

¿Cuáles han sido los mejores América vs Tigres de la época reciente?

Apertura 2005

América llegó a disputar liguilla como líder general y como amplio favorito ya que era el vigente campeón. Por otro lado, Tigres alcanzó el octavo lugar de la clasificación y se enfrentaba al máximo verdugo

Tigres fue goleado 3-1 en la Ida en su casa, pero remontó en el Estadio Azteca al minuto 90, con gol del brasileño Julio César. El partido terminó 4-1 con global de 5-4.

Tigres vs América en el Volcán l MEXSPORT

La Final del Apertura 2014

América logró romper su empate en títulos ante Chivas tras vencer a Tigres, que para ese tiempo contó con un poderío económico y a Ricardo Ferretti como entrenador estrella. El partido de Ida terminó 1-0 en El Volcán con gol de Joffre Guerrón; mientras que la Vuelta 3-0 para los azulcremas, con anotaciones de Micky Arroyo, Oribe Peralta y Pablo Aguilar.

América se quedó con Concachampions 2016

En el año 2016, ambas escuadras se volvieron a encontrar en la Final de Concachampions, en la que América venció a Tigres en el juego de Ida de 2-0. En el Azteca, André Pierre-Gignac puso a soñar a los felinos, pero nuevamente Micky Arroyo y Osvlado Martínez tiraron los sueños de los felinos, firmando el 4-1 global.

América derrotó a Tigres en la Final del Apertura 2014 | MEXSPORT

Final Navideña del Apertura 2016

Las finales entre ambos fue una tónica por mucho tiempo y el 25 de diciembre de 2026, en lo que pintaba una f¿Final de paz y armonía terminó envuelta en polémica. El momento que definió el partido fue la expulsión de Paolo Goltz durante una gresca entre planteles. En el Centenario del América, Tigres se coronó Campeón.

América se corona Campeón de Campeones en 2019

Tres años después de la terrible Final del Centenario, Tigres y América se volvieron a ver las caras en el Campeón de Campeones. El arquero argentino americanista, Agustín Marchesín, tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera y consolidó un nuevo título para los de Coapa.